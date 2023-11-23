İmamoğlu’ndan depreme dayanıksız binası olanlara çağrı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Süloğlu: 2024'te vergi gelirinde yüzde 73,5 artış öngörülüyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gazeteci Füsun Nebil, Elon Musk'ın Filistin çıkışını yorumladı: "Meydan okudu"
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
19:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de ateşkes ne anlama geliyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231123/imamoglundan-depreme-dayaniksiz-binasi-olanlara-cagri-pratik-ve-daha-cesur-davranin-1077728857.html
İmamoğlu’ndan depreme dayanıksız binası olanlara çağrı
İmamoğlu’ndan depreme dayanıksız binası olanlara çağrı
İBB Başkanı İmamoğlu, bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet ederek, "Güçlendirme statüsüne, beklediğimiz yoğunlukta da bir ilgi yok... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:07+0300
2023-11-23T21:16+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
23 haziran ibb seçimleri
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077728835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2cc813735fb0138ff79db6dab08d697.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ‘karbon fiber’ yöntemiyle güçlendirilmesine başlanan İmar A.Ş.’nin Mecidiyeköy’deki Genel Müdürlük binasında incelemelerde bulundu.İBB'den yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti, belediye iştiraki İstanbul İmar AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İmar İş Merkezi, 1974 yılında yapıldı. İş Merkezi’nde; İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı, İBB Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi ve Beltur’un yanı sıra bazı özel sektör firmaları faaliyet gösteriyordu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından merkezde, İBB İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü tarafından hızlı tarama yöntemleriyle inceleme yapıldı. İnceleme sonunda bina, deprem güvenliği oranına karşılık C sınıfında (orta risk) olduğu ortaya çıktı. Bina Güçlendirme maliyeti ile yeniden yapım maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla Proje Yönetim Müdürlüğü tarafından, ayrıntılı mimari etütler çalışıldı. Binanın güçlendirilmesiyle yeniden yapılması arasında çok ciddi kullanılabilir alan kaybı olması, binanın şehrin yaya ve araç trafiği açısından en yoğun lokasyonu olan Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunması nedeniyle, yeniden yapım süresinin standart inşaat işlemlerine göre çok daha uzun süreceği ön görüldü. Tüm bulgular ışığında, binanın acil olarak “karbon fiber” yöntemiyle güçlendirilmesine karar verildi. Yine bir İBB iştiraki olan KİPTAŞ, taşınmazdaki tadilat işlemleri, “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayında başlattı. Binanın 2024 yılı ocak ayında tamamlanması hedefleniyor. İstanbul’da güçlendirmeye muhtaç birçok yapı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu kentin çok yönlü çalışmalarla dönüştürebileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:Güçlendirme işleminin, yıkıp yeniden yapmaya göre zamandan tasarruf sağladığını belirten İmamoğlu, “Bu tür şantiyelerin mobilizasyonu çok zor kent merkezlerinde. Malzemelerinin nakli ya da ön hazırlığı vesaire gibi birçok konuda fırsatlar yaratabiliyor. Hatay'da yaşadık güçlendirmenin yapıyı nasıl ayakta tuttuğunu. Zor bir yapı. Orada uygulamanın biçimini de o dönemde hocamızdan dinlemiştik. Bu tür yapılarda, hayatın böylesi pratik bir metotla kurtulmasını sağlamak, İstanbul için en etkin hizmetlerden birisi” dedi. 'İstanbul'un artan bir dönüşüme ve güçlendirmeye ihtiyacı var'Bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet eden İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyadaki-depremler-sonrasi-afaddan-uyari--1077725558.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077728835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef2e66f91722a5abfe7269fe91a013db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, 23 haziran ibb seçimleri, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, deprem
ekrem imamoğlu, 23 haziran ibb seçimleri, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, deprem

İmamoğlu’ndan depreme dayanıksız binası olanlara çağrı

21:07 23.11.2023 (güncellendi: 21:16 23.11.2023)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© İBB/ONUR GUNAL
Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet ederek, "Güçlendirme statüsüne, beklediğimiz yoğunlukta da bir ilgi yok. Bunu biz de tabii daha iyi anlatacağız tam da buralarla beraber. Ama vatandaşımız da bu konuda pratik davranıp, daha cesur davranacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ‘karbon fiber’ yöntemiyle güçlendirilmesine başlanan İmar A.Ş.’nin Mecidiyeköy’deki Genel Müdürlük binasında incelemelerde bulundu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti, belediye iştiraki İstanbul İmar AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İmar İş Merkezi, 1974 yılında yapıldı. İş Merkezi’nde; İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı, İBB Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi ve Beltur’un yanı sıra bazı özel sektör firmaları faaliyet gösteriyordu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından merkezde, İBB İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü tarafından hızlı tarama yöntemleriyle inceleme yapıldı. İnceleme sonunda bina, deprem güvenliği oranına karşılık C sınıfında (orta risk) olduğu ortaya çıktı. Bina Güçlendirme maliyeti ile yeniden yapım maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla Proje Yönetim Müdürlüğü tarafından, ayrıntılı mimari etütler çalışıldı. Binanın güçlendirilmesiyle yeniden yapılması arasında çok ciddi kullanılabilir alan kaybı olması, binanın şehrin yaya ve araç trafiği açısından en yoğun lokasyonu olan Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunması nedeniyle, yeniden yapım süresinin standart inşaat işlemlerine göre çok daha uzun süreceği ön görüldü. Tüm bulgular ışığında, binanın acil olarak “karbon fiber” yöntemiyle güçlendirilmesine karar verildi. Yine bir İBB iştiraki olan KİPTAŞ, taşınmazdaki tadilat işlemleri, “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayında başlattı. Binanın 2024 yılı ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.
İstanbul’da güçlendirmeye muhtaç birçok yapı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu kentin çok yönlü çalışmalarla dönüştürebileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
“Kimi güçlenecek, kimi yeniden yapılacak. Farklı farklı yöntemlerle İstanbul'un çok yönlü bir seferberliğe dönmesi lazım. Yoksa işte bunu tek başına bir kurum yapamayacak."
Güçlendirme işleminin, yıkıp yeniden yapmaya göre zamandan tasarruf sağladığını belirten İmamoğlu, “Bu tür şantiyelerin mobilizasyonu çok zor kent merkezlerinde. Malzemelerinin nakli ya da ön hazırlığı vesaire gibi birçok konuda fırsatlar yaratabiliyor. Hatay'da yaşadık güçlendirmenin yapıyı nasıl ayakta tuttuğunu. Zor bir yapı. Orada uygulamanın biçimini de o dönemde hocamızdan dinlemiştik. Bu tür yapılarda, hayatın böylesi pratik bir metotla kurtulmasını sağlamak, İstanbul için en etkin hizmetlerden birisi” dedi.

'İstanbul'un artan bir dönüşüme ve güçlendirmeye ihtiyacı var'

Bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet eden İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ve hele hele bu tür kent merkezlerinde bulunan yapıların, böylesi bir güçlendirmeden öncesiyle sonrası arasında hem mülk değeri hem kazançları farklılaşıyor. Yani bu katma değeri de herkesin hesaplaması şart. Tüm bu yönleriyle beraber ele alınıp, bunu da bir KİPTAŞ'ın etkin faaliyeti olarak kamuoyuna sunuyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışıyor ama mesela güçlendirme statüsüne beklediğimiz yoğunlukta da bir ilgi yok. Bunu biz de tabii daha iyi anlatacağız belki işte tam da buralarla beraber. Ama vatandaşımız da bu konuda pratik davranıp, daha cesur davranacak. Çünkü, bu konuda kendine güvenen yetkin firmalarımız var. İstanbul'da, Türkiye'de başarıyla bu işleri yapmış firmalarımız var. Hatta üreticilerimiz de var. İstanbul'un artan bir dönüşüme ve güçlendirmeye ihtiyacı var."
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
TÜRKİYE
Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı
19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала