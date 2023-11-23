https://sputniknews.com.tr/20231123/imamoglundan-depreme-dayaniksiz-binasi-olanlara-cagri-pratik-ve-daha-cesur-davranin-1077728857.html

İmamoğlu’ndan depreme dayanıksız binası olanlara çağrı

İmamoğlu’ndan depreme dayanıksız binası olanlara çağrı

İBB Başkanı İmamoğlu, bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet ederek, "Güçlendirme statüsüne, beklediğimiz yoğunlukta da bir ilgi yok... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T21:07+0300

2023-11-23T21:07+0300

2023-11-23T21:16+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

23 haziran ibb seçimleri

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

deprem

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ‘karbon fiber’ yöntemiyle güçlendirilmesine başlanan İmar A.Ş.’nin Mecidiyeköy’deki Genel Müdürlük binasında incelemelerde bulundu.İBB'den yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti, belediye iştiraki İstanbul İmar AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İmar İş Merkezi, 1974 yılında yapıldı. İş Merkezi’nde; İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı, İBB Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi ve Beltur’un yanı sıra bazı özel sektör firmaları faaliyet gösteriyordu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından merkezde, İBB İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü tarafından hızlı tarama yöntemleriyle inceleme yapıldı. İnceleme sonunda bina, deprem güvenliği oranına karşılık C sınıfında (orta risk) olduğu ortaya çıktı. Bina Güçlendirme maliyeti ile yeniden yapım maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla Proje Yönetim Müdürlüğü tarafından, ayrıntılı mimari etütler çalışıldı. Binanın güçlendirilmesiyle yeniden yapılması arasında çok ciddi kullanılabilir alan kaybı olması, binanın şehrin yaya ve araç trafiği açısından en yoğun lokasyonu olan Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunması nedeniyle, yeniden yapım süresinin standart inşaat işlemlerine göre çok daha uzun süreceği ön görüldü. Tüm bulgular ışığında, binanın acil olarak “karbon fiber” yöntemiyle güçlendirilmesine karar verildi. Yine bir İBB iştiraki olan KİPTAŞ, taşınmazdaki tadilat işlemleri, “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayında başlattı. Binanın 2024 yılı ocak ayında tamamlanması hedefleniyor. İstanbul’da güçlendirmeye muhtaç birçok yapı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu kentin çok yönlü çalışmalarla dönüştürebileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:Güçlendirme işleminin, yıkıp yeniden yapmaya göre zamandan tasarruf sağladığını belirten İmamoğlu, “Bu tür şantiyelerin mobilizasyonu çok zor kent merkezlerinde. Malzemelerinin nakli ya da ön hazırlığı vesaire gibi birçok konuda fırsatlar yaratabiliyor. Hatay'da yaşadık güçlendirmenin yapıyı nasıl ayakta tuttuğunu. Zor bir yapı. Orada uygulamanın biçimini de o dönemde hocamızdan dinlemiştik. Bu tür yapılarda, hayatın böylesi pratik bir metotla kurtulmasını sağlamak, İstanbul için en etkin hizmetlerden birisi” dedi. 'İstanbul'un artan bir dönüşüme ve güçlendirmeye ihtiyacı var'Bina sahiplerini cesur olmaya ve pratik hamleler yapmaya davet eden İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyadaki-depremler-sonrasi-afaddan-uyari--1077725558.html

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ekrem imamoğlu, 23 haziran ibb seçimleri, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, deprem