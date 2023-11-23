https://sputniknews.com.tr/20231123/fetonun-ust-duzey-yoneticisi-mehmet-kamis-tutuklandi-1077720737.html
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandı
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:43+0300
2023-11-23T16:43+0300
2023-11-23T16:46+0300
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FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandı
16:43 23.11.2023 (güncellendi: 16:46 23.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir’de yakalanarak İstanbul'a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.