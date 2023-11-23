https://sputniknews.com.tr/20231123/eski-pentagon-danismani-cok-sayida-ukraynali-asker-teslim-oluyor-1077731473.html

Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor

Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor

Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna ordusunda birliklerinin tamamını teslim eden birçok komutan olduğunu belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T22:54+0300

2023-11-23T22:54+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

pentagon

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube’da yayınlanan Stephen Gardner kanalına demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ordu içindeki yüksek düzeydeki firarlar nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi.McGregor, “Şu anda çok sayıda Ukrayna askeri firar ediyor. Yaralıları tahliye edemedikleri için birliklerinin tamamını teslim eden birçok komutan var” dedi.Kiev için çatışmanın çoktan kaybedilmiş olduğuna vurgu yapan uzman, aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in halihazırda birçok kaçış rotasının olduğunu kaydetti.McGregor, “Zelenskiy milyonlarca Ukraynalıyı kızdırdı, onları gerçek bir felakete sürükledi. Bu tür şeyler liderler için genellikle kötü sonuçlanır" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231123/bati-basini-rus-ka-52-helikopterleri-ukrayna-ordusunun-bas-belasi-haline-geldi-1077719528.html

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