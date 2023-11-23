https://sputniknews.com.tr/20231123/bati-basini-rus-ka-52-helikopterleri-ukrayna-ordusunun-bas-belasi-haline-geldi-1077719528.html

Batı basını: Rus Ka-52 helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi

Batı basını: Rus Ka-52 helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi

Business Insider, Rus Ka-52 Alligator savaş helikopterinin Ukrayna ordusu için ciddi bir tehdit haline geldiğini yazdı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T16:28+0300

2023-11-23T16:28+0300

2023-11-23T16:28+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

helikopter

rus helikopterleri

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ukrayna krizi

alligator

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Business Insider’de yayınlanan makalede, Rus Ka-52 Alligator savaş helikopterinin ön cephedeki Ukraynalı askerler için ciddi bir tehdit haline geldiği belirtildi.Makalede, “Rus Ka-52 helikopterleri, yaz aylarında Ukrayna'nın güneyinde başlatılan karşı saldırı sırasında Ukraynalı askerlerin baş ağrısı haline geldi. Haziran ayında İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın saldırı helikopteri grubunu güçlendirdiğini, bir ay sonra da bu helikopterlerin bölgedeki en etkili silahlardan biri haline geldiğini açıkladı” denildi.Batılı istihbarat görevlileri ve uzmanların, Kiev'e tedarik edilen ATACMS hava savunma sistemlerinin Moskova'yı operasyonel üslerini ve savunması güç olan askeri tesislerini ön cepheden çekmeye zorlayacağını varsaydıkları, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni askeri teçhizatına rağmen Rus Ka-52 helikopterlerinin tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi.Dünyanın katapult (fırlatma) sistemi bulunan tek seri savaş helikopteri olan Rus Ka-52 Alligator, aynı zamanda zırhlı bir kabine sahip. Bu iki faktör, her iki pilotun da aracın kontrol sistemine hakim olması ile birleştiğinde Ka-52'yi dünyanın en güvenli helikopterine dönüştürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/austin-kis-oncesinde-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglanmali-1077677571.html

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