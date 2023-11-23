https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-disisleri-bakanligi-rusya-ile-iliskileri-degerlendirdi-1077716344.html
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilişkileri değerlendirdi
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilişkileri değerlendirdi
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya ile ilişkilerin işlemeye devam ettiğini açıkladı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T15:21+0300
2023-11-23T15:21+0300
2023-11-23T15:21+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Rusya ile ilişkileri 'işleyen ilişkiler' olarak tanımladı. Safaryan gazetecilere Ermeni-Rus işbirliği hakkında bilgi verdiği demecinde, "Doğal olarak bazı konularda anlaşmazlıklar var. Bunların üstesinden gelmek için çalışmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenecek toplantılarına katılmayacağı belirtmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın dış politikasını radikal bir şekilde yeniden yönlendirme niyetini gösterdiğini söyledi. Zaharova açıklamasında Ermenistan'ın dış yöneliminde önemli bir değişiklikler olduğunu ve bunların çok açık bir şekilde Batı'nın kışkırtması ya da yönlendirmesiyle yapıldığına işaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231122/bakuden-erivana-cagri-barisi-washingtonda-arama-1077659657.html
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ermenistan, rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, ararat mirzoyan, suren papikyan, nikol paşinyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
ermenistan, rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, ararat mirzoyan, suren papikyan, nikol paşinyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilişkileri değerlendirdi
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya ile ilişkilerin işlemeye devam ettiğini açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Rusya ile ilişkileri 'işleyen ilişkiler' olarak tanımladı.
Safaryan gazetecilere Ermeni-Rus işbirliği hakkında bilgi verdiği demecinde, "Doğal olarak bazı konularda anlaşmazlıklar var. Bunların üstesinden gelmek için çalışmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenecek toplantılarına katılmayacağı belirtmişti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın dış politikasını radikal bir şekilde yeniden yönlendirme niyetini gösterdiğini söyledi. Zaharova açıklamasında Ermenistan'ın dış yöneliminde önemli bir değişiklikler olduğunu ve bunların çok açık bir şekilde Batı'nın kışkırtması ya da yönlendirmesiyle yapıldığına işaret etmişti.