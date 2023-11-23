https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-bakanlar-kurulu-toplantisinda-elektrikler-kesildi-pasinyan-ilgili-bakani-azarladi-1077720773.html
Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesildi: Paşinyan ilgili Bakan'ı azarladı
Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesildi: Paşinyan ilgili Bakan'ı azarladı
Başbakan Nikol Paşinyan'ın yaptığı konuşma sırasında Ermenistan hükümet oturumunun yapıldığı salonda birkaç saniyeliğine elektrikler kesildi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T17:29+0300
2023-11-23T17:29+0300
2023-11-23T17:32+0300
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nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
elektrik kesintisi
bakanlar kurulu
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı konuşma sırasında hükümet oturumunun yapıldığı salonda birkaç saniyeliğine elektriklerin kesilmesi üzerine Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.Başbakan Paşinyan başkanlığındaki Ermenistan hükümetinin toplantısında elektrikler kaynaklı sorun sebebiyle salonda ışklar birkaç saniyeliğine söndü.Paşinyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan'ın dikkatini olaya çekerek şu cümleleri kaydetti:Paşinyan konuşmasında ülkedeki elektrik arzının kalitesiz olduğunu, hükümet binasında bile ışıkların sürekli yanıp söndüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-disisleri-bakanligi-rusya-ile-iliskileri-degerlendirdi-1077716344.html
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nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, elektrik kesintisi, bakanlar kurulu
nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, elektrik kesintisi, bakanlar kurulu
Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesildi: Paşinyan ilgili Bakan'ı azarladı
17:29 23.11.2023 (güncellendi: 17:32 23.11.2023)
Başbakan Nikol Paşinyan'ın yaptığı konuşma sırasında Ermenistan hükümet oturumunun yapıldığı salonda birkaç saniyeliğine elektrikler kesildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı konuşma sırasında hükümet oturumunun yapıldığı salonda birkaç saniyeliğine elektriklerin kesilmesi üzerine Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.
Başbakan Paşinyan başkanlığındaki Ermenistan hükümetinin toplantısında elektrikler kaynaklı sorun sebebiyle salonda ışklar birkaç saniyeliğine söndü.
Paşinyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan'ın dikkatini olaya çekerek şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan'daki elektrik kalitesi sorununu sürekli gündeme getiriyoruz ve bu sorun hala çözülmüş değil. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor? Aynı konuda 10 yıl boyunca talimat veremem, değil mi?
Paşinyan konuşmasında ülkedeki elektrik arzının kalitesiz olduğunu, hükümet binasında bile ışıkların sürekli yanıp söndüğünü ifade etti.