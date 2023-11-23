https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-bakanlar-kurulu-toplantisinda-elektrikler-kesildi-pasinyan-ilgili-bakani-azarladi-1077720773.html

Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesildi: Paşinyan ilgili Bakan'ı azarladı

Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesildi: Paşinyan ilgili Bakan'ı azarladı

Başbakan Nikol Paşinyan'ın yaptığı konuşma sırasında Ermenistan hükümet oturumunun yapıldığı salonda birkaç saniyeliğine elektrikler kesildi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T17:29+0300

2023-11-23T17:29+0300

2023-11-23T17:32+0300

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nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

elektrik kesintisi

bakanlar kurulu

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı konuşma sırasında hükümet oturumunun yapıldığı salonda birkaç saniyeliğine elektriklerin kesilmesi üzerine Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.Başbakan Paşinyan başkanlığındaki Ermenistan hükümetinin toplantısında elektrikler kaynaklı sorun sebebiyle salonda ışklar birkaç saniyeliğine söndü.Paşinyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan'ın dikkatini olaya çekerek şu cümleleri kaydetti:Paşinyan konuşmasında ülkedeki elektrik arzının kalitesiz olduğunu, hükümet binasında bile ışıkların sürekli yanıp söndüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-disisleri-bakanligi-rusya-ile-iliskileri-degerlendirdi-1077716344.html

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nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, elektrik kesintisi, bakanlar kurulu