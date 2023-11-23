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Cumhurbaşkanlığından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yeni açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yeni açıklama geldi
Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili herhangi bir zaman taahhüdünde bulunmadığını... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T13:45+0300
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TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşülmesini değerlendiren kaynak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘İsveç'in en geç kasım ayı sonuna kadar NATO'ya kabul edilmesi’ çağrısına rağmen, Türkiye’nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için bir zaman çerçevesi belirlemediğine dikkat çekti.İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ile ilgili tarih konusunda spekülasyon yapılmaması çağrısında bulunan kaynak, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:Uluslararası haber ajansı Reuters, daha önce Türk yetkililerin İsveç'in üyelik başvurusunu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının 28 ve 29 Kasım tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantısından önce onaylayamayacaklarını bildirmişti.Uluslararası haber ajansı Bloomberg'in İsveç hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine mektup göndererek, İsveç'in en geç 28-29 Kasım'da yapılacak dışişleri bakanları toplantısından önce NATO üyesi olması gerektiğini söylemişti."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü imzalamasını ve TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullanan Stoltenberg, şunları kaydetmişti:
https://sputniknews.com.tr/20231117/isvec-natoya-katilmak-icin-turkiyeye-yol-haritasi-sunacak-1077495087.html
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türkiye, isveç, nato, üyelik, abd, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan
türkiye, isveç, nato, üyelik, abd, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanlığından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yeni açıklama geldi

13:45 23.11.2023
© AACumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili herhangi bir zaman taahhüdünde bulunmadığını vurgularken, bu konudaki spekülasyonların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşülmesini değerlendiren kaynak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘İsveç'in en geç kasım ayı sonuna kadar NATO'ya kabul edilmesi’ çağrısına rağmen, Türkiye’nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için bir zaman çerçevesi belirlemediğine dikkat çekti.
İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ile ilgili tarih konusunda spekülasyon yapılmaması çağrısında bulunan kaynak, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

Biz herhangi bir süre konusunda taahhütte bulunmadık ve bu konu TBMM'nin ilgili komisyonunda kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de ifade ettiği gibi, bu süreçte son söz meclisimize aittir. Bu konuda hiçbir spekülasyon kabul edilemez.

Uluslararası haber ajansı Reuters, daha önce Türk yetkililerin İsveç'in üyelik başvurusunu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının 28 ve 29 Kasım tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantısından önce onaylayamayacaklarını bildirmişti.
Uluslararası haber ajansı Bloomberg'in İsveç hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine mektup göndererek, İsveç'in en geç 28-29 Kasım'da yapılacak dışişleri bakanları toplantısından önce NATO üyesi olması gerektiğini söylemişti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü imzalamasını ve TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullanan Stoltenberg, şunları kaydetmişti:

Onay için hızlı bir oylama yapılmasını ve İsveç'i çok yakında tam bir NATO Müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hafta sonu yaptığımız görüşmede de ifade ettiğim üzere, bu durum tüm İttifak'ı daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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İsveç NATO'ya katılmak için Türkiye'ye yol haritası sunacak
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