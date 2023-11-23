https://sputniknews.com.tr/20231123/cumhurbaskanligindan-isvecin-nato-uyeligine-iliskin-yeni-aciklama-geldi-1077711778.html

Cumhurbaşkanlığından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yeni açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yeni açıklama geldi

Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili herhangi bir zaman taahhüdünde bulunmadığını... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T13:45+0300

2023-11-23T13:45+0300

2023-11-23T13:45+0300

dünya

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jens stoltenberg

recep tayyip erdoğan

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TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşülmesini değerlendiren kaynak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘İsveç'in en geç kasım ayı sonuna kadar NATO'ya kabul edilmesi’ çağrısına rağmen, Türkiye’nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için bir zaman çerçevesi belirlemediğine dikkat çekti.İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ile ilgili tarih konusunda spekülasyon yapılmaması çağrısında bulunan kaynak, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:Uluslararası haber ajansı Reuters, daha önce Türk yetkililerin İsveç'in üyelik başvurusunu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının 28 ve 29 Kasım tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantısından önce onaylayamayacaklarını bildirmişti.Uluslararası haber ajansı Bloomberg'in İsveç hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine mektup göndererek, İsveç'in en geç 28-29 Kasım'da yapılacak dışişleri bakanları toplantısından önce NATO üyesi olması gerektiğini söylemişti."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü imzalamasını ve TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullanan Stoltenberg, şunları kaydetmişti:

https://sputniknews.com.tr/20231117/isvec-natoya-katilmak-icin-turkiyeye-yol-haritasi-sunacak-1077495087.html

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