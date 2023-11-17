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İsveç NATO'ya katılmak için Türkiye'ye yol haritası sunacak
İsveç NATO'ya katılmak için Türkiye'ye yol haritası sunacak
TBMM Dışişleri Komisyonu dün İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifini görüştü. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T12:59+0300
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Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, uluslararası düzeyde derin bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirtti.Daha önce Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiğini anımsatan Akçapar, değişen güvenlik ortamının yarattığı bir durumunun söz konusu olduğunu belirtti.Baltıklar ve Kuzey coğrafyasının güvenliğinin NATO ittifakı için daha da önem teşkil ettiğine dikkati çeken Akçapar, "Bu bölgenin stratejik önemi haiz ülkelerinden olan İsveç, savaşın başlamasından sonra savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararı almıştır. İsveç'in müstakbel müttefikimiz olarak ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmesi, ittifak ruhuyla hareket etmesi gerektiğini sürecin başından beri en üst düzeydi vurguladık" dedi.İsveç'in ikili temaslar çerçevesinde yol haritası taslağını hazırladığını Türkiye'ye bildirdiğini dile getiren Akçapar, İsveç'in, süreç içerisinde sorumluluklarını ve hangi adımlarını atacaklarını içeren bir yol haritasını Türkiye'ye sunacağını belirtti.Akçapar, bu dönüşümü İsveç hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalardan gördüklerini, İsveçli yetkililerin bir paradigma değişikliğine gittiklerini her vesileyle dile getirdiklerini söyledi.İsveç hükümetinin taahhütlerine sadık kalacağını beyan ettiğine işaret eden Akçapar, "İsveç hükümeti terörizmle mücadele kapsamında mevzuatta yapılan değişiklikleri yürürlüğe koydu. Bu çerçevede terör örgütüne katılımın cezalandırılmasına ilişkin anayasa değişikliği yapıldı. İsveç'te ilk kez terör örgütüne katılım suç haline getirildi. İsveç PKK'nın faaliyetleri ve finansmanları başta olmak üzere terör faaliyetleri konularında somut adımlar attı. PKK iltisaklı çevreler, eskiden olduğu gibi İsveç'te rahat bir hareket alanı bulamıyor. Örgüt baskı altındadır" dedi.Terörle mücadelede iş birliğini artıracağını düşündükleri için terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğine karşı faaliyet gösterdiğini dile getiren Akçapar, "İsveç'in NATO'ya katımının Avrupa Atlantik Bölgesi'ni daha güvenli hale getireceği, ikili ilişkilerimizin müttefiklik bağı ve sorumlulukları temelinde daha da gelişmesine hizmet edeceği, özellikle savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/tbmm-disisleri-komisyonunda-isvecin-natoya-uyeligi-protokolu-gorusmeleri-ertelendi-1077467803.html
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isveç, nato, burak akçapar, tbmm dışişleri komisyonu, baltık denizi, terör, pkk

İsveç NATO'ya katılmak için Türkiye'ye yol haritası sunacak

12:59 17.11.2023
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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TBMM Dışişleri Komisyonu dün İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifini görüştü.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, uluslararası düzeyde derin bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirtti.
Daha önce Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiğini anımsatan Akçapar, değişen güvenlik ortamının yarattığı bir durumunun söz konusu olduğunu belirtti.
Baltıklar ve Kuzey coğrafyasının güvenliğinin NATO ittifakı için daha da önem teşkil ettiğine dikkati çeken Akçapar, "Bu bölgenin stratejik önemi haiz ülkelerinden olan İsveç, savaşın başlamasından sonra savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararı almıştır. İsveç'in müstakbel müttefikimiz olarak ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmesi, ittifak ruhuyla hareket etmesi gerektiğini sürecin başından beri en üst düzeydi vurguladık" dedi.
İsveç'in ikili temaslar çerçevesinde yol haritası taslağını hazırladığını Türkiye'ye bildirdiğini dile getiren Akçapar, İsveç'in, süreç içerisinde sorumluluklarını ve hangi adımlarını atacaklarını içeren bir yol haritasını Türkiye'ye sunacağını belirtti.
Akçapar, bu dönüşümü İsveç hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalardan gördüklerini, İsveçli yetkililerin bir paradigma değişikliğine gittiklerini her vesileyle dile getirdiklerini söyledi.
İsveç hükümetinin taahhütlerine sadık kalacağını beyan ettiğine işaret eden Akçapar, "İsveç hükümeti terörizmle mücadele kapsamında mevzuatta yapılan değişiklikleri yürürlüğe koydu. Bu çerçevede terör örgütüne katılımın cezalandırılmasına ilişkin anayasa değişikliği yapıldı. İsveç'te ilk kez terör örgütüne katılım suç haline getirildi. İsveç PKK'nın faaliyetleri ve finansmanları başta olmak üzere terör faaliyetleri konularında somut adımlar attı. PKK iltisaklı çevreler, eskiden olduğu gibi İsveç'te rahat bir hareket alanı bulamıyor. Örgüt baskı altındadır" dedi.
Terörle mücadelede iş birliğini artıracağını düşündükleri için terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğine karşı faaliyet gösterdiğini dile getiren Akçapar, "İsveç'in NATO'ya katımının Avrupa Atlantik Bölgesi'ni daha güvenli hale getireceği, ikili ilişkilerimizin müttefiklik bağı ve sorumlulukları temelinde daha da gelişmesine hizmet edeceği, özellikle savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
TÜRKİYE
İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
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