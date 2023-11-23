https://sputniknews.com.tr/20231123/bu-arsalarda-kdv-yok-vergiden-muaf-tutulan-bolgeler-icin-son-gun-1077704864.html

Bu arsalarda KDV yok, uzmanı yatırımcıları uyardı: Vergiden muaf tutulan bölgeler için son gün

Bu arsalarda KDV yok, uzmanı yatırımcıları uyardı: Vergiden muaf tutulan bölgeler için son gün

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından satışa sunulan, Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaf olan arsalar hakkında... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T12:49+0300

2023-11-23T12:49+0300

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kdv

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 şehirde 622 adet muhtelif arsanın satılığa çıkarıldığını açıkladı. Arsaların açık arttırma usulüyle 21-23 Kasım tarihlerinde satışa sunulacağı öğrenilirken, konunun detayları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Yatırım yapmak isteyenler için KDV’siz arsaların güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Şule Duman, “Son zamanlarda hem vatandaşlar hem de yatırımcılar için örnek kentsel dönüşüm hamleleri yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, bir yatırım projesine daha imza attı. Bu proje ile 44 şehirde 622 adet arsanın, KDV’den muaf bir şekilde satışa sunulacağı öğrenildi. Bu illerin başında İstanbul, Çanakkale, Mersin, Antalya, Mardin ile Kocaeli geliyor ve arsaların İstanbul’da ortalama 1 milyon 500 bin TL, Anadolu’da ise 500 bin TL civarında satışa sunulacağı belirtiliyor" dedi ve ekledi:'Yatırım yapmak isteyenler için güzel bir fırsat'

https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-konut-kredisinde-ayrintilar-belli-oldu-dusuk-faizli-odeme-aylik-ne-kadar-olacak-1077692106.html

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