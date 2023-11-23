https://sputniknews.com.tr/20231123/belarusta-duzenlenen-kgao-zirvesi-sona-erdi-1077725986.html

Belarus’ta düzenlenen KGAÖ Zirvesi sona erdi

Belarus’ta düzenlenen KGAÖ Zirvesi sona erdi

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Görüşmesi son buldu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T19:38+0300

2023-11-23T19:38+0300

2023-11-23T19:38+0300

türkiye

belarus

minsk

minsk

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

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Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “KGAÖ Ülkeleri Liderler Zirvesi tamamlandı” ifadesine yer verildi.Zirvenin resmi kısmının ardından liderlerin çalışma yemeğinde toplandığı kaydedildi.Putin ve Lukaşenko yüz yüze görüştüZirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun yüz yüze görüştüğü belirtildi.Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi’nin açıklamasında, “Bağımsızlık Sarayı’nda, Lukaşenko ve Putin arasında bir yüz yüze görüşme gerçekleşti. Görüşme otomobilde devam etti. Lukaşenko ve Putin birlikte Aurus marka otomobil içinde gitti. Yolda işleri görüştüler” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-liderleri-minskte-kriz-durumuna-mudahale-sistemi-ile-ilgili-karara-imza-atti-1077722828.html

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belarus, minsk, minsk, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), aleksandr lukaşenko, vladimir putin