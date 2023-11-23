https://sputniknews.com.tr/20231123/batan-gemiden-son-yardim-cagrisi-benim-isim-bitti-1077730479.html

Batan gemiden son yardım çağrısı: 'Benim işim bitti'

Batan gemiden son yardım çağrısı: 'Benim işim bitti'

Zonguldak'ta, fırtınada batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T21:41+0300

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türkiye

karadeniz

gemi

gemi

yük gemisi

kuru yük gemisi

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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.Geminin kaptanının, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" sözlerinden sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların 'Gitti, batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231123/zonguldakta-batan-gemide-can-kaybi-ikiye-yukseldi-1077698088.html

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