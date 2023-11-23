https://sputniknews.com.tr/20231123/batan-gemiden-son-yardim-cagrisi-benim-isim-bitti-1077730479.html
Batan gemiden son yardım çağrısı: 'Benim işim bitti'
Batan gemiden son yardım çağrısı: 'Benim işim bitti'
Zonguldak'ta, fırtınada batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:41+0300
2023-11-23T21:41+0300
2023-11-23T21:47+0300
türkiye
karadeniz
gemi
gemi
yük gemisi
kuru yük gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077584442_0:0:1178:662_1920x0_80_0_0_e62abbfb0c43ceb1a79347b12248d405.jpg
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.Geminin kaptanının, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" sözlerinden sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların 'Gitti, batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/zonguldakta-batan-gemide-can-kaybi-ikiye-yukseldi-1077698088.html
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077584442_0:0:884:662_1920x0_80_0_0_25670c285f07effd07920ca5556abf92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karadeniz, gemi, gemi, yük gemisi, kuru yük gemisi
karadeniz, gemi, gemi, yük gemisi, kuru yük gemisi
Batan gemiden son yardım çağrısı: 'Benim işim bitti'
21:41 23.11.2023 (güncellendi: 21:47 23.11.2023)
Zonguldak'ta, fırtınada batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.
Karadeniz Ereğli
ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi
personeli tarafından kayda alındı.
Geminin kaptanının, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" sözlerinden sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların 'Gitti, batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.