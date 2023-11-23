https://sputniknews.com.tr/20231123/banu-parlakin-ifadesi-ortaya-cikti-silah-gercek-degil-1077721273.html
Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Silah gerçek değil'
Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Silah gerçek değil'
Evinde ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındıktan sonra bugün serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın savcılık ifadesine ait ayrıntılar... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:51+0300
2023-11-23T16:51+0300
2023-11-23T16:52+0300
türkiye
banu parlak
ruhsatsız silahlar
ifade
savcılık
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İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Parlak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Parlak, daha sonra polislerce Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından Parlak, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Parlak savcılık ifadesinde, videodaki beyaz renkli silahın yaklaşık 1.5 yıl önce işyerine gelen hatırlamadığı bir kişiye ait olduğunu, seans sırasında silahı alıp sosyal medya için hikaye çektiğini, silahın da gerçek olmadığını belirtti.Herhangi bir silah ruhsatı olmadığını ifade eden Parlak şunları söyledi:Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, Parlak'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-fenomen-banu-parlak-adliyeden-kosarak-kacti-1077712082.html
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Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Silah gerçek değil'
16:51 23.11.2023 (güncellendi: 16:52 23.11.2023)
Evinde ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındıktan sonra bugün serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın savcılık ifadesine ait ayrıntılar ortaya çıktı. Banu Parlak, hakkında soruşturma başlatılmasına sebep olan sosyal medyadan paylaştığı videodaki silahın, işyerine gelen bir kişiye ait olduğunu ve gerçek olmadığını savundu.
İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Parlak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Parlak, daha sonra polislerce Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından Parlak, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Parlak savcılık ifadesinde, videodaki beyaz renkli silahın yaklaşık 1.5 yıl önce işyerine gelen hatırlamadığı bir kişiye ait olduğunu, seans sırasında silahı alıp sosyal medya için hikaye çektiğini, silahın da gerçek olmadığını belirtti.
Herhangi bir silah ruhsatı olmadığını ifade eden Parlak şunları söyledi:
"Bahçeşehir'deki işyerim kurşunladığı için ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten 'Aydın' isimli şahıstan aldım. WhatsApp üzerinden iletişime geçmiştik. Bu kişi bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Numarası mevcut değil. Bu silahı işyerime farklı bir şahısla gönderdi. Parayı nakit verdim. Bu silahı ruhsatsız bulundurduğumu kabul ediyorum. Silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Aramada polisler başlangıçta silahı bulamamıştı. Ben kendi rızamla teslim etmiştim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."
Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, Parlak'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.