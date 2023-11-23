Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Silah gerçek değil'

"Bahçeşehir'deki işyerim kurşunladığı için ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten 'Aydın' isimli şahıstan aldım. WhatsApp üzerinden iletişime geçmiştik. Bu kişi bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Numarası mevcut değil. Bu silahı işyerime farklı bir şahısla gönderdi. Parayı nakit verdim. Bu silahı ruhsatsız bulundurduğumu kabul ediyorum. Silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Aramada polisler başlangıçta silahı bulamamıştı. Ben kendi rızamla teslim etmiştim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."