https://sputniknews.com.tr/20231123/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-fenomen-banu-parlak-adliyeden-kosarak-kacti-1077712082.html
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenomen Banu Parlak adliyeden koşarak kaçtı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenomen Banu Parlak adliyeden koşarak kaçtı
İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T14:31+0300
2023-11-23T14:31+0300
2023-11-23T14:31+0300
banu parlak
yaşam
fenomen
sosyal medya fenomeni
internet fenomeni
ceza
gazeteci
serbest
serbest bırakma
ruhsatsız silahlar
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı. Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/dilan-engin-polat-ciftine-cezaevinde-yeni-gelir-kapisi-dava-aciyorlar-1077702466.html
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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenomen Banu Parlak adliyeden koşarak kaçtı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenomen Banu Parlak adliyeden koşarak kaçtı
2023-11-23T14:31+0300
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banu parlak, fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, ceza, gazeteci, serbest, serbest bırakma, ruhsatsız silahlar, adliye, adli kontrol şartıyla serbest, adli kontrol
banu parlak, fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, ceza, gazeteci, serbest, serbest bırakma, ruhsatsız silahlar, adliye, adli kontrol şartıyla serbest, adli kontrol
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenomen Banu Parlak adliyeden koşarak kaçtı
İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.
Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı. Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.