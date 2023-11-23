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https://sputniknews.com.tr/20231123/dilan-engin-polat-ciftine-cezaevinde-yeni-gelir-kapisi-dava-aciyorlar-1077702466.html
Dilan-Engin Polat çiftine cezaevinde yeni gelir kapısı: Dava açıyorlar
Dilan-Engin Polat çiftine cezaevinde yeni gelir kapısı: Dava açıyorlar
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, kendilerine hakaret eden kişilere dava açtığı iddia edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin bu davalardan yüz... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-11-23T12:02+0300
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dilan polat
engin polat
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat, cezaevinde de gelir kapısı buldu.Tutuklanmadan önce mallarına el konulan Polat, iddialara göre kendisine hakaret eden 300 kişi için suç duyurusunda bulundu. Dosyalar açılıp ve uzlaşmaya gidilirse tek dosyadan en az 30 bin TL kazanacak.Dilan Polat cezaevinde nasıl gelir elde edecek?Polatların davasını takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret ettiği iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.Erdinç katıldığı 2. Sayfa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html
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Dilan-Engin Polat çiftine cezaevinde yeni gelir kapısı: Dava açıyorlar

12:01 23.11.2023 (güncellendi: 12:02 23.11.2023)
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, kendilerine hakaret eden kişilere dava açtığı iddia edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin bu davalardan yüz binlerce lira kazanabileceklerini söyledi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat, cezaevinde de gelir kapısı buldu.
Tutuklanmadan önce mallarına el konulan Polat, iddialara göre kendisine hakaret eden 300 kişi için suç duyurusunda bulundu. Dosyalar açılıp ve uzlaşmaya gidilirse tek dosyadan en az 30 bin TL kazanacak.

Dilan Polat cezaevinde nasıl gelir elde edecek?

Polatların davasını takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret ettiği iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.
Erdinç katıldığı 2. Sayfa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.
Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para" dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?
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