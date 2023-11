Bakan Tekin: Biz her şeyden önce, 'önce öğretmen' diyoruz

https://sputniknews.com.tr/20231123/bakan-tekin-biz-her-seyden-once-once-ogretmen-diyoruz-1077690166.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu. Bakan Tekin, "Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak önemli çıkış... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.Tekin, burada yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen Öğretmenler Günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'yi, 2053, 2071 ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacak öncü, iyilik odaklı, hak ve hakikat aşığı bir nesil yetiştirmenin en temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:'Bu gençlik sizlerin eseri olacak'Eğitim ve öğretimin özünü oluşturacak milli şuura sahip nesiller yetiştirmek ve bu doğrultuda eğitim politikaları geliştirmek için öğretmenlerle birlikte mesai yaptıklarının altını çizen Tekin, "Özentiden uzak, kendine güvenen, taklitçilikten sakınan, bilim yolcusu, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, dilini, söz varlığını idrak eden, medeniyet mirasından yararlanan bu gençlik sizlerin eseri olacak" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, içerisinde öğretmenlerin olmadığı, zihnini ve kalbini katmadığı hiçbir başarı hikayesinin bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:'Biz her şeyden önce, 'önce öğretmen' diyoruz'Öğretmenliğin, kariyer mesleği olarak daima gelişmeye ve yenilenmeye açık olduğuna vurgu yapan Tekin, bu bağlamda öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını söyledi.Öğretmenleri desteklemek ve fedakarlıklarına katkı vermek için eğitim faaliyetlerine hızla ve yüksek verimle devam edeceklerine dikkati çeken Tekin, "Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak önemli çıkış noktalarımızdan birisi olacak. Biz her şeyden önce, 'önce öğretmen' diyoruz. Öğretmenin yüceldiği bir eğitim ortamı daima gelişecektir. Siz değerli öğretmenlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim faaliyetini yürütebilmeniz için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz" diye konuştu.Bakan Tekin, toplumda herkesin eğitimle ilgili düşüncesi ve fikri olduğunu, herkesin fikir yürüttüğünü, her fikrin birbirinden farklı fikirler ortaya attığını ifade etti.Çoğu zaman ortaya atılan fikirlerin birbirleriyle bile tezat teşkil ettiğini belirten Tekin, "Tüm bu fikir, eleştiri ve önerileri saygı ile karşılıyoruz, karşılamak zorundayız. Tamamını beslenebileceğimiz bir zenginlik olarak görüyoruz, görmek zorundayız. Kanaatlerimizi oluştururken, uygulamalarımızı yaparken vicdanımızın sesini dinleyip sorumluluklarımızın bilincinde olarak bu zengin birikimden hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.'Seferberlik şuuruyla hareket etmek durumundayız'Tekin, toplumun tamamının sorumluluklarını, okullara ve öğretmenlere yüklemesinin ve bu konuda yapılması gereken her şeyi buralardan beklemesinin doğru olmadığını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:"Siyasi görüş, sendikal aidiyet, etnik ya da dini mensubiyet, ekonomik ya da toplumsal farklılıklarımız bunların hepsini bir kenara bırakıp işimize odaklanmak durumundayız" diyen Tekin, bu ruhu bozacak dedikodu, yalan haber, fitne ve fesat unsurlarının hepsini bir kenara bırakıp, hiçbirine itibar etmeksizin aşkla şevkle öğretmenlik mesleğini icra etmek durumunda olduklarını kaydetti.Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenleri temsilen Ebru Öztürk, Nuri Arıcı, Orhan Güleșce, Volkan Kaya ve Sümeyra Temizhan'a hediye takdim etti.Ayrıca Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda şehit öğretmen Engin Eker'in ağabeyi olan Nail Eker, Bakan Tekin'e üzerinde Ayetel Kürsi bulunan bir tablo ve Çanakkale Kahraman Şehitleri Albümü hediye edildi.Programda, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri de mini konser verdi.

