https://sputniknews.com.tr/20230604/milli-egitim-bakani-olan-yusuf-tekinden-ilk-degerlendirme-1071988276.html
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'den ilk değerlendirme
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'den ilk değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk değerlendirmesinde, "Başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T00:42+0300
2023-06-04T00:42+0300
2023-06-04T00:42+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı kabinesi
yusuf tekin
recep tayyip erdoğan
türkiye yüzyılı
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Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak açıklanan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle zor bir görevin kendisine tevdi edildiğine işaret etti.Bakan Tekin, şunları kaydetti:
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cumhurbaşkanlığı kabinesi, yusuf tekin, recep tayyip erdoğan, türkiye yüzyılı
cumhurbaşkanlığı kabinesi, yusuf tekin, recep tayyip erdoğan, türkiye yüzyılı
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'den ilk değerlendirme
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk değerlendirmesinde, "Başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak açıklanan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle zor bir görevin kendisine tevdi edildiğine işaret etti.
Bakan Tekin, şunları kaydetti:
"Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun."