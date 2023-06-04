Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'den ilk değerlendirme

"Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun."