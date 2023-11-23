Anne ve kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu: Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Süloğlu: 2024'te vergi gelirinde yüzde 73,5 artış öngörülüyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk'ın Filistin çıkışı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
19:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hollanda'da sandıktan Geert Wilders çıktı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Eski ÖSYM Başkanının skandalları unutuldu mu?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231123/anne-ve-kizin-cansiz-bedenleri-asansorde-bulunmustu-genc-kizin-son-sozleri-ortaya-cikti-1077699883.html
Anne ve kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu: Genç kızın son sözleri ortaya çıktı
Anne ve kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu: Genç kızın son sözleri ortaya çıktı
Manisa'da Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in oturdukları apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu. Anne ve kızı boğarak öldüren katil zanlısının ise... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T11:10+0300
2023-11-23T11:21+0300
türkiye
ölüm
şüpheli ölüm
cinayet
cinayet masası
ifade
asansör
komşu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077700102_0:218:2145:1424_1920x0_80_0_0_5a913d55cd6783d7e13c412405cd9d64.jpg
Manisa'daki cinayetle ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Anne ve kızı öldürdükten sonra Manisa'dan Ankara'ya giden katil zanlısı Atalay Yüksel gözaltına alınmıştı. İfadesinde Yüksel, Doğa'nın "Annemin yakasını artık bırak" dediğini ifade ederek önce genç kızı sonra evde 2 saat bekleyerek annesini boğarak öldürdüğünü söyledi.Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi. Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü.İfadesi ortaya çıktı: 'Cesetler kokmasın diye yaptım'Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları sevgilisi Atalay Yüksel'in evinde bulundu.Ne olmuştu?Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/asansorde-anne-ile-kizinin-cesedi-bulundu-komsulari-gozaltina-alindi-1077563231.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077700102_0:0:1899:1424_1920x0_80_0_0_80074035cee55d4fa44ba1e2974048f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ölüm, şüpheli ölüm, cinayet, cinayet masası, ifade, asansör, komşu
ölüm, şüpheli ölüm, cinayet, cinayet masası, ifade, asansör, komşu

Anne ve kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu: Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

11:10 23.11.2023 (güncellendi: 11:21 23.11.2023)
© İHA / BEHZAT AKCAN-AW080656Manisa'da Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in oturdukları apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu
Manisa'da Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in oturdukları apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© İHA / BEHZAT AKCAN-AW080656
Abone ol
Manisa'da Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in oturdukları apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu. Anne ve kızı boğarak öldüren katil zanlısının ise komşuları oldukları öğrenilmişti.
Manisa'daki cinayetle ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Anne ve kızı öldürdükten sonra Manisa'dan Ankara'ya giden katil zanlısı Atalay Yüksel gözaltına alınmıştı. İfadesinde Yüksel, Doğa'nın "Annemin yakasını artık bırak" dediğini ifade ederek önce genç kızı sonra evde 2 saat bekleyerek annesini boğarak öldürdüğünü söyledi.
Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi. Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü.

İfadesi ortaya çıktı: 'Cesetler kokmasın diye yaptım'

Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.
Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları sevgilisi Atalay Yüksel'in evinde bulundu.

Ne olmuştu?

Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.
Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.
Asansörde anne ile kızının cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
TÜRKİYE
Asansörde anne ile kızının cesedi bulundu: Komşuları gözaltına alındı
20 Kasım, 00:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала