https://sputniknews.com.tr/20231123/anne-ve-kizin-cansiz-bedenleri-asansorde-bulunmustu-genc-kizin-son-sozleri-ortaya-cikti-1077699883.html

Anne ve kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu: Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Anne ve kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu: Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Manisa'da Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in oturdukları apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu. Anne ve kızı boğarak öldüren katil zanlısının ise... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T11:10+0300

2023-11-23T11:10+0300

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türkiye

ölüm

şüpheli ölüm

cinayet

cinayet masası

ifade

asansör

komşu

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Manisa'daki cinayetle ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Anne ve kızı öldürdükten sonra Manisa'dan Ankara'ya giden katil zanlısı Atalay Yüksel gözaltına alınmıştı. İfadesinde Yüksel, Doğa'nın "Annemin yakasını artık bırak" dediğini ifade ederek önce genç kızı sonra evde 2 saat bekleyerek annesini boğarak öldürdüğünü söyledi.Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi. Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü.İfadesi ortaya çıktı: 'Cesetler kokmasın diye yaptım'Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları sevgilisi Atalay Yüksel'in evinde bulundu.Ne olmuştu?Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/asansorde-anne-ile-kizinin-cesedi-bulundu-komsulari-gozaltina-alindi-1077563231.html

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