https://sputniknews.com.tr/20231120/asansorde-anne-ile-kizinin-cesedi-bulundu-komsulari-gozaltina-alindi-1077563231.html
Asansörde anne ile kızının cesedi bulundu: Komşuları gözaltına alındı
Asansörde anne ile kızının cesedi bulundu: Komşuları gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızı oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı olduğu öne sürülen komşuları, Ankara'da... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T00:14+0300
2023-11-20T00:14+0300
2023-11-20T00:14+0300
türkiye
manisa
asansör
cinayet
komşu
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Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in hareketsiz yattığını gördü.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/mhpli-yonetici-olu-bulundu-cinayet-buro-harekete-gecti-1076333338.html
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manisa, asansör, cinayet, komşu
manisa, asansör, cinayet, komşu
Asansörde anne ile kızının cesedi bulundu: Komşuları gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızı oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı olduğu öne sürülen komşuları, Ankara'da yakalandı.
Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.
Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.
A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.
Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.