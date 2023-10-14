https://sputniknews.com.tr/20231014/mhpli-yonetici-olu-bulundu-cinayet-buro-harekete-gecti-1076333338.html

MHP’li yönetici ölü bulundu: Cinayet Büro harekete geçti

MHP’li yönetici ölü bulundu: Cinayet Büro harekete geçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, MHP İl Yönetim Kurulu üyesi 64 yaşındaki Yusuf Çırpan, sabah saatlerinde ikamet ettiği evde ölü bulundu. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T14:59+0300

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mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. MHP Antalya İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olan 64 yaşındaki Yusuf Çırpan’ın sabah saat 08.30 sırasında daire kapısının açık olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler kapı arkasında Çırpan’ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çırpan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan’ın kafasının arkasında bir darbe izinin olması nedeniyle olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı incelemeye aldı.Olayın cinayet olabilme ihtimaline karşın ekipler bölgede güvenlik kamera incelemesi yaptı. Savcılık ve olay yeri ev içinde uzun süre inceleme yaptı. Acı haberi alan MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel ve yöneticiler adrese geldi. Temel, ekiplerden olay hakkında bilgi aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Çırpan’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken,Çırpan'ın eski il başkanı yardımcısı olduğu da öğrenildi.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ölü, ölü bulundu, yönetici, antalya, cinayet