https://sputniknews.com.tr/20231014/yerlikaya-kacmaya-calisan-2-terorist-yakalandi-milletvekilinin-aracini-kullandiklari-tespit-edildi-1076331123.html

Yerlikaya: Milletvekilinin aracını kullanarak kaçmaya çalışan 2 terörist yakalandı

Yerlikaya: Milletvekilinin aracını kullanarak kaçmaya çalışan 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da yapılan operasyonda iki militanın sınır ötesine geçmek üzereyken yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Bu şahısları... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T13:50+0300

2023-10-14T13:50+0300

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı.Yerlikaya, iki kişinin de Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. ve şoförü tarafından getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımında operasyonun ayrıntıları paylaşan İçişleri Bakanı, "Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi" dedi.Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisi de paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/disisleri-bakanligi-abdnin-bolucu-teror-orgutu-ile-angajmanini-sonlandirmasini-bekliyoruz-1076289662.html

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ali yerlikaya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, yakalanma