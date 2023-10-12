https://sputniknews.com.tr/20231012/disisleri-bakanligi-abdnin-bolucu-teror-orgutu-ile-angajmanini-sonlandirmasini-bekliyoruz-1076289662.html

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz

Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede huzur ve istikrarı sağladığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, "ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T22:52+0300

2023-10-12T22:52+0300

2023-10-12T22:52+0300

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "ABD Başkanınca yinelenen kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekatı, esasen Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır" dedi.Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında 2019'dan itibaren "ulusal acil durum" başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.Barış Pınarı Harekatı'nın, terörist faaliyetlerine darbe vurduğunu ve bunları Türkiye sınırlarından uzaklaştırdığını belirten Bilgiç, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına da katkıda bulunduğunu dile getirdi.Sözcü Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Biden, acil durum halinin uzatılmasına karar vermiştiBeyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirmişti.Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürmüştü.Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1076289396.html

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