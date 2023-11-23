https://sputniknews.com.tr/20231123/ankarada-24-milyon-liralik-sahte-tibbi-malzeme-ele-gecirildi--1077728062.html

Ankara'da 24 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Ankara'da 24 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 24 milyon 300 bin TL’lik sahte tıbbi malzeme ele... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T20:51+0300

2023-11-23T20:51+0300

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sahte

türkiye

tıbbi malzeme

ankara

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte sahte tıbbi ürünlerin temin edildiğini tespit ettikleri adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 120 bin adet kompozit diş, bin adet diş arası dolgu malzemesi, bin adet diş dolgu aparatı, 250 adet yumuşak damar akriliği, 200 adet diş pastası, 150 adet soğuk tamir kiti, 150 adet diş dolgu malzemesi, 2 kg metal diş dolgu malzemesi olmak üzere 122 bin 752 adet ürün ele geçirildi. Operasyon esnasında 4 şüpheli kişi yakalanarak haklarında 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile TCK 187 kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin maddi değerinin yaklaşık olarak 24 milyon 300 bin TL olduğu tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/ankarada-20-ton-sahte-deterjan-ele-gecirildi-paketlerini-orijinalinden-ayirt-etmek-zor-1076967876.html

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