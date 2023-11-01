https://sputniknews.com.tr/20231101/ankarada-20-ton-sahte-deterjan-ele-gecirildi-paketlerini-orijinalinden-ayirt-etmek-zor-1076967876.html
Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi: Paketlerini orijinalinden ayırt etmek zor
Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi: Paketlerini orijinalinden ayırt etmek zor
Ankara'da jandarma ekipleri 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T15:52+0300
2023-11-01T15:52+0300
2023-11-01T15:52+0300
türkiye
sahte
deterjan pazarı
çamaşır deterjanı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Alınan yasal izinlerin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramalarda, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asite el koydu.Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220710/istanbulda-sahte-parfum-operasyonu-50-bin-sise-parfum-ele-gecirildi-1058542092.html
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sahte, deterjan pazarı , çamaşır deterjanı
sahte, deterjan pazarı , çamaşır deterjanı
Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi: Paketlerini orijinalinden ayırt etmek zor
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Ankara'da jandarma ekipleri 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Alınan yasal izinlerin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramalarda, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asite el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.