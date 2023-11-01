https://sputniknews.com.tr/20231101/ankarada-20-ton-sahte-deterjan-ele-gecirildi-paketlerini-orijinalinden-ayirt-etmek-zor-1076967876.html

Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi: Paketlerini orijinalinden ayırt etmek zor

Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi: Paketlerini orijinalinden ayırt etmek zor

Ankara'da jandarma ekipleri 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T15:52+0300

2023-11-01T15:52+0300

2023-11-01T15:52+0300

türkiye

sahte

deterjan pazarı

çamaşır deterjanı

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Alınan yasal izinlerin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramalarda, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asite el koydu.Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220710/istanbulda-sahte-parfum-operasyonu-50-bin-sise-parfum-ele-gecirildi-1058542092.html

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sahte, deterjan pazarı , çamaşır deterjanı