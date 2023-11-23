https://sputniknews.com.tr/20231123/ak-partili-hamza-dagdan-tunc-soyere-tepki-ortada-sorusturma-bile-yok-1077707651.html
AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Ortada soruşturma bile yok'
AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Ortada soruşturma bile yok'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hakkında soruşturma açıldığını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tepki gösterdi ve ortada... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T13:26+0300
2023-11-23T13:26+0300
2023-11-23T13:26+0300
politika
tunç soyer
soruşturma
içişleri bakanlığı
hamza dağ
ak parti
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1e/1049398349_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c48fed76ba3d40b1a1eed06269949063.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 'soruşturma' açıklamasını eleştirdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada soruşturma başlatılmadığını vurguladı ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231122/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyere-bir-sorusturma-daha-1077673713.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1e/1049398349_73:0:1140:800_1920x0_80_0_0_7c9c1b38145229e00ed28f83bfaae8c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunç soyer, soruşturma, içişleri bakanlığı, hamza dağ, ak parti, chp
tunç soyer, soruşturma, içişleri bakanlığı, hamza dağ, ak parti, chp
AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Ortada soruşturma bile yok'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hakkında soruşturma açıldığını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tepki gösterdi ve ortada soruşturma olmadığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 'soruşturma' açıklamasını eleştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada soruşturma başlatılmadığını vurguladı ve şunları ifade etti:
Basında 9 Eylül'de ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlattığı haberleri yer alıyor. Savcılığa bu konuda suç duyurusunda bulunmuştur. İçişleri Bakanlığı da araştırma başlatmıştır ama Soyer ve ekibi soruşturma başlatılmış gibi basına servis etti. Yine aynı şekilde Soyer'in kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiası ile soruşturma açıldığı iddia edildi. Başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Soyer, kurultayda yanlış ata oynamasını takiben adaylığının tehlikeye girdiğini düşünerek siyasi mağduriyet çıkarmak istiyor."