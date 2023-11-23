AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Ortada soruşturma bile yok'

Basında 9 Eylül'de ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlattığı haberleri yer alıyor. Savcılığa bu konuda suç duyurusunda bulunmuştur. İçişleri Bakanlığı da araştırma başlatmıştır ama Soyer ve ekibi soruşturma başlatılmış gibi basına servis etti. Yine aynı şekilde Soyer'in kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiası ile soruşturma açıldığı iddia edildi. Başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Soyer, kurultayda yanlış ata oynamasını takiben adaylığının tehlikeye girdiğini düşünerek siyasi mağduriyet çıkarmak istiyor."