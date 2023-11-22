https://sputniknews.com.tr/20231122/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyere-bir-sorusturma-daha-1077673713.html
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir soruşturma daha
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir soruşturma daha
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T16:20+0300
2023-11-22T16:20+0300
2023-11-22T16:35+0300
türkiye
tunç soyer
soruşturma
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Soyer, katıldığı Sözcü TV yayınında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231121/bakanliktan-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyere-sorusturma-1077643116.html
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tunç soyer, soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir soruşturma daha
16:20 22.11.2023 (güncellendi: 16:35 22.11.2023)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soyer hakkında dün de Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Soyer, katıldığı Sözcü TV yayınında şunları söyledi:
"Bugün bir başka soruşturma geldi; ondan bahsetmek isterim. 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış; hiç benim görmediğim duymadığım bir şey. ‘Belediye binası önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirmeden tarafımca Yunan Konsolosluğu’na verildiği' iddiasıyla başka bir soruşturma açıldı.”