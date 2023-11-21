https://sputniknews.com.tr/20231121/bakanliktan-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyere-sorusturma-1077643116.html

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruşturma

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruşturma

İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti’ne ve padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:38+0300

2023-11-21T18:38+0300

2023-11-21T18:38+0300

tunç soyer

soruşturma

izmir

türkiye

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer sosyal medya hesabından "İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim" açıklamasında bulundu. "Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım" diyen Soyer, "Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/tekrar-aday-olacagini-aciklayan-tunc-soyer-izmirliler-sadece-siyasi-partiye-hizmete-oy-vermez-1077577560.html

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