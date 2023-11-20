https://sputniknews.com.tr/20231120/tekrar-aday-olacagini-aciklayan-tunc-soyer-izmirliler-sadece-siyasi-partiye-hizmete-oy-vermez-1077577560.html
Tekrar aday olacağını açıklayan Tunç Soyer: İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmete oy vermez
Tekrar aday olacağını açıklayan Tunç Soyer: İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmete oy vermez
Tekrar aday olacağını duyuran İzmir Belediye Başkanı Soyer, seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmet... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T12:05+0300
2023-11-20T12:05+0300
2023-11-20T12:05+0300
politika
tunç soyer
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
seçim
belediye
yerel seçim
2024
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden aday olduğunu bir kez daha açıkladı. “Net olarak aday adayıyım” diyen Soyer şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231116/izmirde-metro-raydan-cikarak-duvara-carpti-1077456904.html
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tunç soyer, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, seçim, belediye, yerel seçim, 2024
tunç soyer, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, seçim, belediye, yerel seçim, 2024
Tekrar aday olacağını açıklayan Tunç Soyer: İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmete oy vermez
Tekrar aday olacağını duyuran İzmir Belediye Başkanı Soyer, seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmet performansına oy vermezler. Demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe oy verirler" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden aday olduğunu bir kez daha açıkladı.
“Net olarak aday adayıyım” diyen Soyer şu ifadeleri kullandı:
“Geçen 5 yıl içinde mutfağı toparladık, şimdi salonda yemek vermek istiyoruz, o noktaya geldik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eminim ki İzmirliler görmedikleri yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar. İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler. Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; ‘biz daha iyisini nasıl yaparız’ diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz. Bizim Avrupa’da kurduğumuz ilişkileri de bu amaca matuftur. Önümüzdeki hafta 27'sinde inşallah Avrupa Gençlik Başkenti ilan edileceğiz. 2026 gençlerimizi Avrupa’nın gençleriyle buluşturacağımız yıl olacak. Göreceksiniz İzmir'in yine Anadolu’nun Türkiye’nin lokomotifi olarak, yine Anadolu’daki yeniliklerin, aydınlığın müjdecisi olarak İzmir’i bir kez daha ileriye taşıyacağız.”