https://sputniknews.com.tr/20231116/izmirde-metro-raydan-cikarak-duvara-carpti-1077456904.html
İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
İzmir’de seyir halindeki metro, Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T12:37+0300
2023-11-16T12:37+0300
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İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
2023-11-16T12:37+0300
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izmir, video
İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
12:37 16.11.2023 (güncellendi: 12:45 16.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İzmir’de seyir halindeki metro, Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.