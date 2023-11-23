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Ağrı Dağı'nın zirvesinde 'şapka' şeklinde mercek bulut oluştu
Ağrı Dağı'nın zirvesinde 'şapka' şeklinde mercek bulut oluştu
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden görülebilen dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı.Bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile vatandaşlarca da cep telefonlarıyla görüntülendi.Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/yuksekova-semalarinda-mercek-bulutu-olustu-1067853642.html
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merceksi bulut, ağrı, ağrı dağı, dağ
merceksi bulut, ağrı, ağrı dağı, dağ

Ağrı Dağı'nın zirvesinde 'şapka' şeklinde mercek bulut oluştu

10:22 23.11.2023
© AA / Bülent MavzerTürkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu.
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan şapka şeklinde mercek bulut oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA / Bülent Mavzer
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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu.
5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.
İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden görülebilen dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı.
Bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile vatandaşlarca da cep telefonlarıyla görüntülendi.
Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
TÜRKİYE
Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu
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