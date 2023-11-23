https://sputniknews.com.tr/20231123/agri-daginin-zirvesinde-sapka-seklinde-mercek-bulut-olustu-1077697635.html

Ağrı Dağı'nın zirvesinde 'şapka' şeklinde mercek bulut oluştu

Ağrı Dağı'nın zirvesinde 'şapka' şeklinde mercek bulut oluştu

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

merceksi bulut

ağrı

ağrı dağı

dağ

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5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden görülebilen dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı.Bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile vatandaşlarca da cep telefonlarıyla görüntülendi.Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230306/yuksekova-semalarinda-mercek-bulutu-olustu-1067853642.html

ağrı

ağrı dağı

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merceksi bulut, ağrı, ağrı dağı, dağ