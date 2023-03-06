https://sputniknews.com.tr/20230306/yuksekova-semalarinda-mercek-bulutu-olustu-1067853642.html

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T09:02+0300

2023-03-06T09:02+0300

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türkiye

hakkari

yüksekova

merceksi bulut

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Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

türkiye

hakkari

yüksekova

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hakkari, yüksekova, merceksi bulut