https://sputniknews.com.tr/20231123/abd-ordusu-yemenden-firlatilan-insansiz-hava-araclarini-vurdugunu-bildirdi-1077701578.html
ABD ordusu, Yemen'den fırlatılan insansız hava araçlarını vurduğunu bildirdi
ABD ordusu, Yemen'den fırlatılan insansız hava araçlarını vurduğunu bildirdi
ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de devriye gezen bir ABD gemisi üzerine Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T11:21+0300
2023-11-23T11:21+0300
2023-11-23T11:21+0300
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ortadoğu
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husi
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CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan çok sayıda saldırı uçağının, Kızıldeniz'de devriye gezen bir ABD gemisi üzerinde vurulduğu bildirildi.Açıklamada, “23 Kasım sabahı ABD’ye ait savaş gemisi USS Thomas Hudner (DDG 116), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir dizi SİHA’yı düşürmüştür. Saldırılar Amerikan savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye gezerken düzenlenmiştir. Gemiye ve mürettebata zarar verilmemiştir” denildi.Ortadoğu'da gerilim büyüyorAynı zamanda Iraklı grupların da ülkedeki ABD üssüne saldırı düzenlediği kaydedildi.Irak İslami Direniş Güçlerinin sosyal medyada yayınladığı açıklamaya göre, Irak silahlı grupları ülkedeki ABD üssüne saldırmak için SİHA kullandı.Açıklamada, "Irak İslami direniş savaşçıları, Erbil'de havalimanı yakınındaki Amerikan işgal güçlerine ait üsse drone kullanarak saldırı düzenledi, hedefler doğrudan isabetle vuruldu” denildi.Irak ve Suriye'deki Amerikan üsleri son zamanlarda sürekli saldırıya uğrarken, bu saldırıların sorumluluğunu Irak'ta faaliyet gösteren silahlı Şii gruplar üstleniyor.Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh Salı günü yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana bu tür 66 saldırının gerçekleştiğini ve 62 kişinin yaralandığını söyledi.ABD ordusu, aynı zamanda Suriye'nin en büyük petrol ve gaz sahalarının bulunduğu Deyrizor, Haseki ve Rakka vilayetlerindeki doğu ve kuzeydoğudaki bölgeleri yasadışı bir şekilde kontrol ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html
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ortadoğu, abd, askeri üs, abd hegemonyası, irak, yemen, husi, iran, şii, şii milisler, doğu akdeniz
ortadoğu, abd, askeri üs, abd hegemonyası, irak, yemen, husi, iran, şii, şii milisler, doğu akdeniz
ABD ordusu, Yemen'den fırlatılan insansız hava araçlarını vurduğunu bildirdi
ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de devriye gezen bir ABD gemisi üzerine Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan çok sayıda insansız hava saldırı aracının (SİHA) imha edildiğini duyurdu.
CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan çok sayıda saldırı uçağının, Kızıldeniz'de devriye gezen bir ABD gemisi üzerinde vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, “23 Kasım sabahı ABD’ye ait savaş gemisi USS Thomas Hudner (DDG 116), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir dizi SİHA’yı düşürmüştür. Saldırılar Amerikan savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye gezerken düzenlenmiştir. Gemiye ve mürettebata zarar verilmemiştir” denildi.
Ortadoğu'da gerilim büyüyor
Aynı zamanda Iraklı grupların da ülkedeki ABD üssüne saldırı düzenlediği kaydedildi.
Irak İslami Direniş Güçlerinin sosyal medyada yayınladığı açıklamaya göre, Irak silahlı grupları ülkedeki ABD üssüne saldırmak için SİHA kullandı.
Açıklamada, "Irak İslami direniş savaşçıları, Erbil'de havalimanı yakınındaki Amerikan işgal güçlerine ait üsse drone kullanarak saldırı düzenledi, hedefler doğrudan isabetle vuruldu” denildi.
Irak ve Suriye'deki Amerikan üsleri son zamanlarda sürekli saldırıya uğrarken, bu saldırıların sorumluluğunu Irak'ta faaliyet gösteren silahlı Şii gruplar üstleniyor.
Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh Salı günü yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana bu tür 66 saldırının gerçekleştiğini ve 62 kişinin yaralandığını söyledi.
ABD ordusu, aynı zamanda Suriye'nin en büyük petrol ve gaz sahalarının bulunduğu Deyrizor, Haseki ve Rakka vilayetlerindeki doğu ve kuzeydoğudaki bölgeleri yasadışı bir şekilde kontrol ediyor.