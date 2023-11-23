https://sputniknews.com.tr/20231123/abd-kanada-sinirindaki-koprudeki-patlamanin-detaylari-ortaya-cikti-1077716641.html
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
ABD ile Kanada arasındaki Niagara Nehri üzerindeki köprüde patlayan 300 bin dolarlık aracın direksiyonunda New Yorklu bir işadamının olduğu belirtildi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T15:23+0300
2023-11-23T15:23+0300
2023-11-23T15:23+0300
dünya
abd
kanada
sınır
patlama
araba
new york
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077716484_0:96:1823:1121_1920x0_80_0_0_b47c3969c5b45e5739f13d9e54b98f58.jpg
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nde patlayan ve fiyatı yaklaşık 300 bin dolar olan aracın New Yorklu bir işadamına ait olduğu belirtildi.Olay, önceki gün öğleden sonra Niagara Şelalesi üzerindeki sınır köprüsünde meydana geldi. Patlamada ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.Haberde, "Aracın New Yorklu bir işadamı tarafından kullanılan 300 bin dolar değerinde bir süper otomobil olduğu ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.Bentley Flying Spur marka araçta 56 yaşındaki işadamının yanı sıra eşinin de bulunduğu ve olaydan önce Seneca Niagara kazinosuna uğrayıp birkaç dakika kaldıktan sonra ayrıldıkları bilgisine yer verilen haberde, kazinonun görevlierinden birinin "Olayın araştırılmasında kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyoruz. Olay meydana gelmeden sadece birkaç dakika önce Seneca Niagara Resort & Casino'da duran aracı kontrol ettik ve ona ilişkin bilgi verdik" şeklindeki sözlerine yer verildi.Gazetenin kaynakları, iş adamı ve eşinin kumarhanenin sürekli müşterileri olmadığını, oraya sadece para bozdurmak için gitmiş olabilecekleri bilgisini verdi.FBI başlangıçta patlamayı bir terör saldırısı girişimi olarak duyurmuş, ancak daha sonra olay yerinde herhangi bir terör belirtisi veya patlayıcı izi bulamadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/abd-kanada-sinirinda-patlama-1077686228.html
abd
kanada
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077716484_101:0:1721:1215_1920x0_80_0_0_33bf9f3215b925fe57c27ddb08ba79d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kanada, sınır, patlama, araba, new york, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, kanada, sınır, patlama, araba, new york, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
ABD ile Kanada arasındaki Niagara Nehri üzerindeki köprüde patlayan 300 bin dolarlık aracın direksiyonunda New Yorklu bir işadamının olduğu belirtildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nde patlayan ve fiyatı yaklaşık 300 bin dolar olan aracın New Yorklu bir işadamına ait olduğu belirtildi.
Olay, önceki gün öğleden sonra Niagara Şelalesi üzerindeki sınır köprüsünde meydana geldi. Patlamada ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Haberde, "Aracın New Yorklu bir işadamı tarafından kullanılan 300 bin dolar değerinde bir süper otomobil olduğu ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.
Bentley Flying Spur marka araçta 56 yaşındaki işadamının yanı sıra eşinin de bulunduğu ve olaydan önce Seneca Niagara kazinosuna uğrayıp birkaç dakika kaldıktan sonra ayrıldıkları bilgisine yer verilen haberde, kazinonun görevlierinden birinin "Olayın araştırılmasında kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyoruz. Olay meydana gelmeden sadece birkaç dakika önce Seneca Niagara Resort & Casino'da duran aracı kontrol ettik ve ona ilişkin bilgi verdik" şeklindeki sözlerine yer verildi.
Gazetenin kaynakları, iş adamı ve eşinin kumarhanenin sürekli müşterileri olmadığını, oraya sadece para bozdurmak için gitmiş olabilecekleri bilgisini verdi.
FBI başlangıçta patlamayı bir terör saldırısı girişimi olarak duyurmuş, ancak daha sonra olay yerinde herhangi bir terör belirtisi veya patlayıcı izi bulamadığını açıklamıştı.