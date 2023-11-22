https://sputniknews.com.tr/20231122/vanda-askeri-arac-devrildi-yaralilar-var-1077674369.html
Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var
Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var
Van'ın Başkale ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 asker yaralandı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T16:37+0300
2023-11-22T16:37+0300
2023-11-22T16:52+0300
türkiye
van
askeri araç
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Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Van’dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. ‘Kirpi’ adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/amasyada-yolcu-otobusu-devrildi-27-yarali-1077476704.html
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van, askeri araç
Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var
16:37 22.11.2023 (güncellendi: 16:52 22.11.2023)
Van'ın Başkale ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 asker yaralandı.
Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi.
Van’dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
‘Kirpi’ adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.