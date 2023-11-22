https://sputniknews.com.tr/20231122/vanda-askeri-arac-devrildi-yaralilar-var-1077674369.html

Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Van'ın Başkale ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 asker yaralandı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T16:37+0300

2023-11-22T16:37+0300

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türkiye

van

askeri araç

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Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Van’dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. ‘Kirpi’ adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231116/amasyada-yolcu-otobusu-devrildi-27-yarali-1077476704.html

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