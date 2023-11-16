https://sputniknews.com.tr/20231116/amasyada-yolcu-otobusu-devrildi-27-yarali-1077476704.html

Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

amasya

yolcu otobüsü

kaza

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Amasya’da Ercan E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 27 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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amasya, yolcu otobüsü, kaza