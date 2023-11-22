https://sputniknews.com.tr/20231122/uluslararasi-iliskiler-uzmani-kasem-bidenin-makalesi-guldurmekten-oteye-gitmiyor-1077673838.html
Uluslararası ilişkiler uzmanı Kasem: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
Uluslararası ilişkiler uzmanı Kasem: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
ABD Başkanı Joe Biden’ın The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makaleyi yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Radwan Kasem, söz konusu yazının... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T16:26+0300
2023-11-22T16:26+0300
2023-11-22T16:26+0300
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Brüggen (Almanya) Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi yöneticisi Radwan Kasem, Sputnik’e demecinde Biden’ın The Washington Post için yazdığı makaleye ilişkin açıklamalarda bulundu.Kasem, “Aslında Biden’ın (Ukrayna ve İsrail etrafındaki çatışmaların ‘muazzam ilerlemeye’ yol açacağı ve ABD'yi daha güvenli hale getireceği yönündeki) sözleri kahkahalara yol açmaktan öteye gitmiyor, zira Amerikan başkanının tutumu ile (dünyadaki) gerçek durum arasında keskin çelişkiler var. Washington'un güvenlik politikasına gelince, Ukrayna krizi etrafındaki duruma bakılırsa fena halde tökezledi ve hissedilebilir herhangi bir sonuç elde edemedi” ifadelerine yer verdiği sözlerine şöyle devam etti:Araştırmacı, “Bütün bunlar Biden’ın politikalarının özünde işe yaramaz, verimsiz ve aptalca olduğunu gösteriyor. ABD artık uluslararası yaşamda öncü bir rol oynayacak durumda değil. Amerikan politikasının dayandığı ilkeler modern dünya düzeninin tüm temelleriyle çelişiyor, (Washington’un) eylemleri insan haklarını ihlal ediyor. Artık hiç kimse onlara (Amerikalılara) inanmıyor herkes ABD'nin dünya hakimiyeti için çabaladığını çok iyi anlıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Başkanı Biden, Washington Post gazetesi için yazdığı makalede Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların ABD'nin ilerlemesine yol açacağını savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231120/bidenin-the-washington-post-makalesi-kotu-politikayi-hakli-cikarmaya-yonelik-anlamsiz-bir-hikaye-1077600594.html
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abd, joe biden, washington post, beyaz saray, almanya, ab, nato, avrupa
abd, joe biden, washington post, beyaz saray, almanya, ab, nato, avrupa
Uluslararası ilişkiler uzmanı Kasem: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
ABD Başkanı Joe Biden’ın The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makaleyi yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Radwan Kasem, söz konusu yazının güldürmekten öteye gitmediğini belirtti.
Brüggen (Almanya) Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi yöneticisi Radwan Kasem, Sputnik’e demecinde Biden’ın The Washington Post için yazdığı makaleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kasem, “Aslında Biden’ın (Ukrayna ve İsrail etrafındaki çatışmaların ‘muazzam ilerlemeye’ yol açacağı ve ABD'yi daha güvenli hale getireceği yönündeki) sözleri kahkahalara yol açmaktan öteye gitmiyor, zira Amerikan başkanının tutumu ile (dünyadaki) gerçek durum arasında keskin çelişkiler var. Washington'un güvenlik politikasına gelince, Ukrayna krizi etrafındaki duruma bakılırsa fena halde tökezledi ve hissedilebilir herhangi bir sonuç elde edemedi” ifadelerine yer verdiği sözlerine şöyle devam etti:
“O (Biden) Ukrayna'da yenilgi aldı. ABD ve NATO üyesi ülkelerin (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'e sağladığı tüm askeri yardımlara rağmen Kiev rejimi tek bir hedefe dahi ulaşamayı başaramadı. İsrail örneğinde de benzer bir durum söz konusu, Beyaz Saray'ın dış politika doktrini her cephede başarısızdır.”
Araştırmacı, “Bütün bunlar Biden’ın politikalarının özünde işe yaramaz, verimsiz ve aptalca olduğunu gösteriyor. ABD artık uluslararası yaşamda öncü bir rol oynayacak durumda değil. Amerikan politikasının dayandığı ilkeler modern dünya düzeninin tüm temelleriyle çelişiyor, (Washington’un) eylemleri insan haklarını ihlal ediyor. Artık hiç kimse onlara (Amerikalılara) inanmıyor herkes ABD'nin dünya hakimiyeti için çabaladığını çok iyi anlıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çok kutuplu dünyaya geçiş ihtiyacının farkına varılmasının nedeni de tam olarak bu düşüncesiz ve son derece aptalca politikaydı. Bu bakımdan Rusya önemli bir stratejik ortaktır.”
ABD Başkanı Biden, Washington Post gazetesi için yazdığı makalede Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların ABD'nin ilerlemesine yol açacağını savunmuştu.