https://sputniknews.com.tr/20231120/bidenin-the-washington-post-makalesi-kotu-politikayi-hakli-cikarmaya-yonelik-anlamsiz-bir-hikaye-1077600594.html
‘Biden'ın The Washington Post makalesi kötü politikayı haklı çıkarmaya yönelik anlamsız bir hikaye’
‘Biden'ın The Washington Post makalesi kötü politikayı haklı çıkarmaya yönelik anlamsız bir hikaye’
ABD Başkanı Joe Biden’ın The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makaleyi yorumlayan Sırp siyasi analist Branko Pavlovic, söz konusu yazının gerçekte... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T23:43+0300
2023-11-20T23:43+0300
2023-11-20T23:43+0300
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joe biden
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ukrayna krizi
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ABD Başkanı Biden’ın Amerikan dış politika ekibi ile birlikte ABD'nin Ukrayna ve Ortadoğu etrafındaki dış politikasının iyi düşünülmüş olduğu şeklindeki tutumunu korumaya çalıştığına dikkat çeken Pavlovic, ancak aslında kendisinin bu politikanın ortada olan yanlışlığını gizleyemediğini, zira her şeyin onun çabaladıklarının aksi yönünde gittiğini vurguladı.Pavlovic, “Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak yaklaşan teslimiyetinden ve Gazze'deki durumun yatıştırılmasından, yani (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun istediği Filistinlilere yönelik etnik temizliğin imkansızlığından uzaklaşılarak, aslında yakından bakıldığında tüm bunlar normalmiş, ancak Putin gibi insanlarla ve Hamas gibi gruplarla ilgili sorun varmış, Amerika'nın yaptığı her şeyin ise iyiymiş gibi gösteren farklı çeşitli paralellikler ve açıklamalar çiziliyor” diye konuştu.'Aslında ABD dünyayı yönetmek istiyor'Biden'ın ‘hem Putin’in hem de Hamas’ın komşu demokrasileri haritadan silmek için savaştığı’ şeklindeki düşüncesini yorumlayan Pavlovic, “İşin püf noktası da bu. Aslında ABD dünyayı yönetmek istiyor, buna direnenlerin ise kötülüklerin ve sorunların kaynağı olarak gösterilmesi gerekiyor. Bu basit bir şey, ancak bundan böyle bu işlemeyecek” vurgusunu yaptı.Sırp uzman, “Amerikan toplumunun kendisi, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya herhangi bir müdahalesine sırt çeviriyor ve ülkenin dünyadaki itibarlarıyla giderek daha az ilgileniyor. ABD makamları, Amerikan politikalarına uymayan ülkelerde itibarlarını daha fazla koruyamayacaklarını, hatta geri kazanamayacaklarını da biliyor. Bu nedenle sadece Amerika'daki seçmenlere yönelik dış politika açıklamaları yapmakla uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/bidenin-washington-post-makalesine-rus-disislerinden-yorum-test-sonuclarini-bekleyelim-1077561938.html
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joe biden, makale, ukrayna krizi, ukrayna
joe biden, makale, ukrayna krizi, ukrayna
‘Biden'ın The Washington Post makalesi kötü politikayı haklı çıkarmaya yönelik anlamsız bir hikaye’
ABD Başkanı Joe Biden’ın The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makaleyi yorumlayan Sırp siyasi analist Branko Pavlovic, söz konusu yazının gerçekte başarısız olan ABD’nin dış politikasını haklı çıkarmaya ve açıklamaya çalışan anlamsız söylemlerle dolu olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Biden’ın Amerikan dış politika ekibi ile birlikte ABD'nin Ukrayna ve Ortadoğu etrafındaki dış politikasının iyi düşünülmüş olduğu şeklindeki tutumunu korumaya çalıştığına dikkat çeken Pavlovic, ancak aslında kendisinin bu politikanın ortada olan yanlışlığını gizleyemediğini, zira her şeyin onun çabaladıklarının aksi yönünde gittiğini vurguladı.
Pavlovic, “Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak yaklaşan teslimiyetinden ve Gazze'deki durumun yatıştırılmasından, yani (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun istediği Filistinlilere yönelik etnik temizliğin imkansızlığından uzaklaşılarak, aslında yakından bakıldığında tüm bunlar normalmiş, ancak Putin gibi insanlarla ve Hamas gibi gruplarla ilgili sorun varmış, Amerika'nın yaptığı her şeyin ise iyiymiş gibi gösteren farklı çeşitli paralellikler ve açıklamalar çiziliyor” diye konuştu.
'Aslında ABD dünyayı yönetmek istiyor'
Biden'ın ‘hem Putin’in hem de Hamas’ın komşu demokrasileri haritadan silmek için savaştığı’ şeklindeki düşüncesini yorumlayan Pavlovic, “İşin püf noktası da bu. Aslında ABD dünyayı yönetmek istiyor, buna direnenlerin ise kötülüklerin ve sorunların kaynağı olarak gösterilmesi gerekiyor. Bu basit bir şey, ancak bundan böyle bu işlemeyecek” vurgusunu yaptı.
Sırp uzman, “Amerikan toplumunun kendisi, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya herhangi bir müdahalesine sırt çeviriyor ve ülkenin dünyadaki itibarlarıyla giderek daha az ilgileniyor. ABD makamları, Amerikan politikalarına uymayan ülkelerde itibarlarını daha fazla koruyamayacaklarını, hatta geri kazanamayacaklarını da biliyor. Bu nedenle sadece Amerika'daki seçmenlere yönelik dış politika açıklamaları yapmakla uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.