https://sputniknews.com.tr/20231119/bidenin-washington-post-makalesine-rus-disislerinden-yorum-test-sonuclarini-bekleyelim-1077561938.html
Biden’ın Washington Post makalesine Rus Dışişleri’nden yorum: Test sonuçlarını bekleyelim
Biden’ın Washington Post makalesine Rus Dışişleri’nden yorum: Test sonuçlarını bekleyelim
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makaleden sonra kendisinin... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T21:25+0300
2023-11-19T21:25+0300
2023-11-19T21:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın The Washington Post gazetesi için yazdığı makalede Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların ABD'nin ilerlemesine yol açacağı şeklinde bir ifadeyi kullanmasının ardından Amerikan liderinin sağlığından şüphe ederek sağlık testlerine girmesini önerdi.Telegram kanalı üzerinden ironik bir yorumda bulunan Zaharova, “‘Biden’ın makalesini’ okudum. Makale ile ilgili analizleri değil de yazarın test sonuçlarını beklemek ister bir durumdayım. Absürt bir saçmalık dizini” ifadelerini kullandı.Biden, The Washington Post için kaleme aldığı makalede Ortadoğu ve Ukrayna ihtilaflarının ABD tarafında ilerlemeye yol açacağını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/netanyahu-biden-bizimle-ayni-ortak-cikarlari-goruyor-1077541142.html
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mariya zaharova, joe biden, abd, rusya savunma bakanlığı, rusya
Biden’ın Washington Post makalesine Rus Dışişleri’nden yorum: Test sonuçlarını bekleyelim
21:25 19.11.2023 (güncellendi: 21:28 19.11.2023)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makaleden sonra kendisinin sağlığından şüphe etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın The Washington Post gazetesi için yazdığı makalede Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların ABD'nin ilerlemesine yol açacağı şeklinde bir ifadeyi kullanmasının ardından Amerikan liderinin sağlığından şüphe ederek sağlık testlerine girmesini önerdi.
Telegram kanalı üzerinden ironik bir yorumda bulunan Zaharova, “‘Biden’ın makalesini’ okudum. Makale ile ilgili analizleri değil de yazarın test sonuçlarını beklemek ister bir durumdayım. Absürt bir saçmalık dizini” ifadelerini kullandı.
Biden, The Washington Post için kaleme aldığı makalede Ortadoğu ve Ukrayna ihtilaflarının ABD tarafında ilerlemeye yol açacağını yazmıştı.