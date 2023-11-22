https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-kievdeki-maydan-ukraynanin-tasfiyesine-yonelik-bati-senaryosunun-baslangici-1077663694.html

Rusya: Kiev'deki Maydan, Ukrayna'nın tasfiyesine yönelik Batı senaryosunun başlangıcı

Rusya: Kiev'deki Maydan, Ukrayna'nın tasfiyesine yönelik Batı senaryosunun başlangıcı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, 2013 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev’de gerçekleşen Maydan... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T12:12+0300

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Sputnik’e konuşan Miroşnik, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda onlarca kişinin hayatını kaybettiği darbeyle sonuçlanan Maydan Olayları'nın başlangıç nedeninin dönemin hükümetinin AB ile ortaklık anlaşması imzalamayı askıya alması olduğunu hatırlatırken, “Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile radikaller arasındaki çatışmanın merkez üssü haline geldi. Bu komplo, Ukrayna'nın bir devlet olarak tasfiyesini içere Batı senaryosunu başlattı” ifadelerini kullandı.Bu senaryonun Moskova veya Kiev'de yazılmadığının altını çizen Rus diplomat, Maydan Olayları ile gerçekleşen darbenin, devletin dış kontrollü güçlerin eline geçmesinin ön koşullarını yarattığını ve iç savaşın çarkını başlattığını kaydetti.MAydan sonrası Ukrayna'yı da değerlendiren Miroşnik, “Geçtiğimiz 10 yıl, Ukrayna devletinin feci bir yozlaşmasına yol açtı. Sonuçları ise uluslararası öznelliğin neredeyse tamamen kaybolması ve dış kontrole geçişle birlikte, ekonominin yıkılması, siyasi hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, ülkeyi başkalarının çıkarları uğruna kanlı bir savaşa sürükleyen askeri diktatörlüğe geçiş oldu" diye konuştu.Maydan ve onun çerçevesinde düzenlenen darbenin ‘Ukrayna'nın varlığındaki barışçıl aşamaya' son verdiğine değinen Miroşnik, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Maydan OlaylarıKiev'deki Bağımsızlık Meydanı, o dönemin hükümeti tarafından AB ile ortaklık anlaşması imzalanmasının askıya alndığını duyurmasının hemen ardından 21 Kasım 2013'te Avrupa entegrasyonunu destekleyenler tarafından işgal edilmişti.Kiev merkezindeki bu meydan, daha sonra güvenlik güçleri ile radikaller arasındaki çatışmanın merkez üssü haline gelirken, çatışmalar onlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı.Şubat 2014'te Verkhovna Rada (Ukrayna Meclisi), görevdeki devlet başkanı Viktor Yanukoviç'i iktidardan uzaklaştırırken, Yanukoviç ise Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı.Daha sonra Petro Poroşenko devlet başkanlığına seçilirken, yeni iktidar, 100'den fazla kişinin ölümünün sorumluluğunu, cinayetlerle ilgisi olduğunu reddeden siyasi rakipleri Yanukoviç ve İçişleri Bakanlığı'nın özel birimi ‘Berkut’a yükledi.Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedirKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 10 yıl önce başlayan Maydan olaylarını yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olarak niteledi.Kremlin Sözcüsü Peskov, 21 Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda başlayan Maydan'ın 10. yıldönümünde Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma gelişinin temellerinin atıldığı olayları değerlendirdi.Bu olayları 'Maydan' olarak adlandırdıklarını ancak aslında bunun bir darbe, yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olduğunu söyleyen Peskov, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.Peskov, Maydan olaylarının yurtdışından desteklendiğinin Batılı ülkelerin temsilcileri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak itiraf edildiğini anımsatan Peskov, bunun hiç kimse için sır olmadığının altını çizdi.Rusya için önemli olan hususun koyulan hedeflere ulaşmak olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın bunun için sürdüğünü vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/maydan-olaylarinin-10-yil-donumu-abye-uyelik-hayali-kieve-ne-kazandirdi-1077610516.html

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ukrayna, kiev, maydan, maydan olayları, rusya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa birliği