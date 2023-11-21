10 yıl önce bugün Kiev'de başlayan 'Maydan Olayları'ndan etkileyici kareler
22:39 21.11.2023 (güncellendi: 22:45 21.11.2023)
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21 Kasım 2013'te, ilk başta Avrupa Birliği üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösterilere, ülkenin farklı yerlerinden Batılı ülkeler tarafından desteklenen Nazi sempatizanı grupların da katılmasıyla silahlı çatışmaların merkezi haline gelen ‘Maydan olayları’ 10’uncu yılını doldurdu.
Batı’nın desteğini saklamadığı protestoların darbeye dönüştüğü olayların görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Alexei Furman / Multimedya arşivine gidinPolis müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşen Maydan protestolarından bir kare, 2014
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Polis müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşen Maydan protestolarından bir kare, 2014
© Sputnik / Andrey Stenin / Multimedya arşivine gidinKiev'de gerçekleşen Maydan protesto gösterileri, 2014
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Kiev'de gerçekleşen Maydan protesto gösterileri, 2014
© Sputnik / Andrey Stenin / Multimedya arşivine gidinSilahlı protestocular, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanında, 2014
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Silahlı protestocular, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanında, 2014
© Sputnik / Alexey Kudenko / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösteriler, Kasım 2013
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© Sputnik / Alexey Kudenko/
Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösteriler, Kasım 2013
© Sputnik / Andrey Stenin / Multimedya arşivine gidinPolis müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşen Maydan protestolarından bir kare, 2014
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Polis müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşen Maydan protestolarından bir kare, 2014
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Maydan göstericilerinden biri, 2013
© Sputnik / Andrey Stenin21 Kasım 2013'te Kiev'de AB’ye üyelik sloganlarıyla başlayan ‘Maydan gösterileri'nden bir kare
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© Sputnik / Andrey Stenin
21 Kasım 2013'te Kiev'de AB’ye üyelik sloganlarıyla başlayan ‘Maydan gösterileri'nden bir kare
© Sputnik / Alexei Furman / Multimedya arşivine gidinPolis müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşen Maydan protestolarından bir kare
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Polis müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşen Maydan protestolarından bir kare
© Sputnik / Andrey Stenin / Multimedya arşivine gidin2013 yılının Kasım ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen Maydan protestolarından bir kare
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2013 yılının Kasım ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen Maydan protestolarından bir kare
© Sputnik / Andrei Stenin / Multimedya arşivine gidinBatı’nın desteğini saklamadığı protestoların darbeye dönüştüğü olaylar hakkında Sputnik’e konuşan dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Kiev'de 2013 yılında başlayan kitlesel protestoların ABD tarafından düzenlendiğini ve Rusya'yı zayıflatmayı amaçladığını hatırlattı
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© Sputnik / Andrei Stenin/
Batı’nın desteğini saklamadığı protestoların darbeye dönüştüğü olaylar hakkında Sputnik’e konuşan dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Kiev'de 2013 yılında başlayan kitlesel protestoların ABD tarafından düzenlendiğini ve Rusya'yı zayıflatmayı amaçladığını hatırlattı