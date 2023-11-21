21 Kasım 2013'te, ilk başta Avrupa Birliği üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösterilere, ülkenin farklı yerlerinden Batılı... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

10 yıl önce bugün Kiev'de başlayan 'Maydan Olayları'ndan etkileyici kareler

21 Kasım 2013'te, ilk başta Avrupa Birliği üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösterilere, ülkenin farklı yerlerinden Batılı ülkeler tarafından desteklenen Nazi sempatizanı grupların da katılmasıyla silahlı çatışmaların merkezi haline gelen ‘Maydan olayları’ 10’uncu yılını doldurdu.