https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-ab-ve-nato-baltik-ulkelerde-sovyet-asker-anitlarinin-yikilmasini-destekliyor-1077680523.html
Rusya: AB ve NATO, Baltık ülkelerinde Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
Rusya: AB ve NATO, Baltık ülkelerinde Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baltık ülkelerinde Sovyet dönemine ait anıtların yıkılmasına ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T18:04+0300
2023-11-22T18:04+0300
2023-11-22T18:04+0300
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Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Baltık ülkelerinde tarihi ve kültürel mirasa yönelik taahhütlerin ihlal edilmesiyle ilgili sorunu sıkça AGİT Daimi Konsey toplantılarında gündeme getirdiklerini anımsatarak, “AGİT yetkililerinden, azınlıklar yüksek komiserinden ve diğer kurumlardan bu tür utanç verici davranışlara karşı daha fazla dikkat ve uygun tepki vermelerini talep ediyoruz” dedi.Rusya’nın sunduğu tüm delillere karşı tarafın sadece ‘ters cevap’ verdiğini söyleyen Zaharova, Sovyetler Birliği anıt mirasına yönelik nefretin sahte tarihsel düşüncelerle aklamaya çalışıldığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Baltık ülkelerinin, faşizm destekçileriyle ilgili olanlar dahil tarihi yeniden yazma politikasını uyguladığını dile getiren Zaharova, “Onlar güya demokratlar ve totaliter uygulamaları kabul etmiyorlar bahanesiyle tüm Sovyet anıt mirasını tamamen yok ediyorlar. Oysa aslında onlar hiç de demokrat değiller, aksine halihazırda totaliter uygulamalar hayata geçiriyorlar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rus-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-abd-yalnizca-mudahil-olmadigi-darbeleri-kiniyor-1077671590.html
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rusya, rus dışişleri, mariya zaharova, agit, sscb, sovyetler birliği, baltık ülkeleri
rusya, rus dışişleri, mariya zaharova, agit, sscb, sovyetler birliği, baltık ülkeleri
Rusya: AB ve NATO, Baltık ülkelerinde Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baltık ülkelerinde Sovyet dönemine ait anıtların yıkılmasına ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında yaptıkları şikayetlere henüz bir yanıt almadıklarını belirtti.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Baltık ülkelerinde tarihi ve kültürel mirasa yönelik taahhütlerin ihlal edilmesiyle ilgili sorunu sıkça AGİT Daimi Konsey toplantılarında gündeme getirdiklerini anımsatarak, “AGİT yetkililerinden, azınlıklar yüksek komiserinden ve diğer kurumlardan bu tür utanç verici davranışlara karşı daha fazla dikkat ve uygun tepki vermelerini talep ediyoruz” dedi.
Rusya’nın sunduğu tüm delillere karşı tarafın sadece ‘ters cevap’ verdiğini söyleyen Zaharova, Sovyetler Birliği anıt mirasına yönelik nefretin sahte tarihsel düşüncelerle aklamaya çalışıldığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
Meselenin özüyle ilgili hiçbir cevap alamıyoruz. Tüm bunlar, onların haksız olduğunu kanıtlıyor. Zannımca bu ayrıca onların cezasızlıktan keyif aldıklarını da doğruluyor. Onlar Avrupa Birliği olsun NATO olsun Brüksel tarafından destek hissediyorlar, belki de sadece izin değil doğrudan talimatlar alıyorlar.
Baltık ülkelerinin, faşizm destekçileriyle ilgili olanlar dahil tarihi yeniden yazma politikasını uyguladığını dile getiren Zaharova, “Onlar güya demokratlar ve totaliter uygulamaları kabul etmiyorlar bahanesiyle tüm Sovyet anıt mirasını tamamen yok ediyorlar. Oysa aslında onlar hiç de demokrat değiller, aksine halihazırda totaliter uygulamalar hayata geçiriyorlar” diye ekledi.