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Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD yalnızca müdahil olmadığı darbeleri kınıyor
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD yalnızca müdahil olmadığı darbeleri kınıyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada ABD'nin yalnızca kendisinin müdahil olmadığı darbeleri kınadığını vurguladı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un sadece 2014 yılında Gambiya'da olduğu gibi kendisinin katılmadığı ülkelerdeki darbe girişimlerini kınadığını, Ukrayna'daki benzer olayları kınamadığını söyledi.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'daki iktidar değişikliğinin ABD tarafından, "halkın nefret edilen hükümete karşı ayaklandığı ve demokratik bir devrim yaptığı" şeklinde ifade edildiğini hatırlattı.'Rusya tarafları Gazze'de insani yardımların durdurulmasına ilişkin anlaşmaya harfiyen uymaya çağırıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, "Rusya, Filistin-İsrail çatışmasının taraflarını Gazze Şeridi'nde insani duraklamaya ilişkin anlaşmaya titizlikle uymaya çağırıyor ve durumun gerginliğinin azaltılmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade ediyor" dedi.Açıklamasında Zaharova şu noktalara temas etti:Zaharova, Gazze'deki insani duraklamanın Gazze sakinlerinin ihtiyaçları için gıda, yakıt ve ilaç tedarikini arttırmamıza olanak sağlayacağını kaydetti. Zaharova, "Pek çok insanın kaderinin uygulanmasına bağlı olduğu bu önemli anlaşmalara ulaşılması, büyük ölçüde Katar ve Mısır temsilcilerinin Hamas liderliğiyle temaslarında gösterdikleri etkili arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Rus tarafının kriz durumundan erken bir çıkış ve Filistin-İsrail çatışmasının bilinen uluslararası hukuki temelde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için ilgili tüm tarafları gerekli uzlaşı çözümlerini aramaya teşvik etmeye devam edeceğini de vurguladı.'Ermenistan'ın KGAÖ etkinliklerine katılmama kararı halkının çıkarlarına uygun değil'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Erivan'ın 22-23 Kasım tarihlerinde Minsk'te yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmama kararı Ermeni halkının çıkarlarına uygun olmadığını vurguladı.Kararın üzücü olduğunu ifade eden Zaharova, "Ermeni halkının uzun vadeli çıkarlarını karşıladığına, bu dost ülkenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inanmıyoruz" dedi.Zaharova aynı zamanda Ermenistan'ın KGAÖ'nün yasal organlarının çalışmalarını engelleme, üzerinde anlaşmaya varılmış belgelerin onaylanmasını önleme niyetinde olmadığını belirterek açıklamasında, "Aslında bu Erivan için açık kapı bırakıyor ve gelecekte çalışmalara katılmasına izin veriyor. Ermeni müttefiklerin bu fırsatı çok uzak olmayan bir gelecekte kullanacağını umuyoruz" cümlelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israil-ile-hamas-arasindaki-ateskes-gerilimi-azaltma-umudu-veriyor-1077658232.html
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Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD yalnızca müdahil olmadığı darbeleri kınıyor

15:32 22.11.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada ABD'nin yalnızca kendisinin müdahil olmadığı darbeleri kınadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un sadece 2014 yılında Gambiya'da olduğu gibi kendisinin katılmadığı ülkelerdeki darbe girişimlerini kınadığını, Ukrayna'daki benzer olayları kınamadığını söyledi.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Neden? Bu soruya benim de bir cevabım var. Çünkü sadece kendilerinin katılmadığı anayasaya aykırı darbe girişimlerini kınıyorlar. Ancak darbelere katıldıkları, devletlerin içişlerine müdahale ettikleri yerlerde ve darbecilere sponsor oldukları yerlerde kınamayı gerekli görmüyorlar. Oralarda yalnızca demokrasi hakkında konuşuyorlar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'daki iktidar değişikliğinin ABD tarafından, "halkın nefret edilen hükümete karşı ayaklandığı ve demokratik bir devrim yaptığı" şeklinde ifade edildiğini hatırlattı.

'Rusya tarafları Gazze'de insani yardımların durdurulmasına ilişkin anlaşmaya harfiyen uymaya çağırıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, "Rusya, Filistin-İsrail çatışmasının taraflarını Gazze Şeridi'nde insani duraklamaya ilişkin anlaşmaya titizlikle uymaya çağırıyor ve durumun gerginliğinin azaltılmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade ediyor" dedi.
Açıklamasında Zaharova şu noktalara temas etti:
Söz konusu anlaşmanın tüm taraflarca titizlikle uygulanacağını, akut insani meselelerin çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili temasların daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını ve durumun genel olarak yatıştırılması yönünde önemli bir adım olacağını umuyoruz. Biz de bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içerisinde mümkün olan her şekilde buna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Zaharova, Gazze'deki insani duraklamanın Gazze sakinlerinin ihtiyaçları için gıda, yakıt ve ilaç tedarikini arttırmamıza olanak sağlayacağını kaydetti. Zaharova, "Pek çok insanın kaderinin uygulanmasına bağlı olduğu bu önemli anlaşmalara ulaşılması, büyük ölçüde Katar ve Mısır temsilcilerinin Hamas liderliğiyle temaslarında gösterdikleri etkili arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Rus tarafının kriz durumundan erken bir çıkış ve Filistin-İsrail çatışmasının bilinen uluslararası hukuki temelde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için ilgili tüm tarafları gerekli uzlaşı çözümlerini aramaya teşvik etmeye devam edeceğini de vurguladı.

'Ermenistan'ın KGAÖ etkinliklerine katılmama kararı halkının çıkarlarına uygun değil'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Erivan'ın 22-23 Kasım tarihlerinde Minsk'te yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmama kararı Ermeni halkının çıkarlarına uygun olmadığını vurguladı.
Kararın üzücü olduğunu ifade eden Zaharova, "Ermeni halkının uzun vadeli çıkarlarını karşıladığına, bu dost ülkenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inanmıyoruz" dedi.
Zaharova aynı zamanda Ermenistan'ın KGAÖ'nün yasal organlarının çalışmalarını engelleme, üzerinde anlaşmaya varılmış belgelerin onaylanmasını önleme niyetinde olmadığını belirterek açıklamasında, "Aslında bu Erivan için açık kapı bırakıyor ve gelecekte çalışmalara katılmasına izin veriyor. Ermeni müttefiklerin bu fırsatı çok uzak olmayan bir gelecekte kullanacağını umuyoruz" cümlelerini kaydetti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
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