https://sputniknews.com.tr/20231122/rus-bilimciler-antarktikada-rekor-duzeyde-sebze-hasadi-topladi-1077680764.html

Rus bilimciler Antarktika'da rekor düzeyde sebze hasadı topladı

Rus bilimciler Antarktika'da rekor düzeyde sebze hasadı topladı

Rus bilim insanları, Antarktika'daki Vostok İstasyonu’nda ilk kez rekor düzeyde sebze hasadı topladı ve salatalık yetiştirdi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T18:14+0300

2023-11-22T18:14+0300

2023-11-22T18:14+0300

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Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nden (AANİİ) bilim insanları, Rusya Bilimler Akademisi Agrofizik Araştırma Enstitüsü’nden (AFİ) ile Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nden uzmanlarla birlikte Antarktika'da ilk kez rekor düzeyde sebze hasadı topladı ve salatalık yetiştirdi.AANİİ basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Rus araştırmacılar Antarktika'daki Vostok İstasyonu’nda ilk kez rekor düzeyde sebze hasadı topladı ve salatalık yetiştirdi.Projenin bilimsel yöneticisi Gayane Panova yaptığı açıklamada, “2 metrelik gövde uzunluğu oluşturularak salatalıktan elde edilen hasat bir metrekareden yılda 99 kg olup, bu rakam kontrollü koşullar ve yapay ışıkla ek aydınlatmanın bulunduğu gelişmiş modern seralarda 4 metrelik gövdeden elde edilen 90-213 kg hasat ile karşılaştırılabilir veya onun üzerindedir. Bu, geliştirdiğimiz teknolojinin ve bitki yetiştirme sisteminin yüksek verimliliğini gösteren çok iyi bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.Vostok İstasyonu’ndaki bilim insanlarının çalışmaları, topraksız teknolojinin kullanıldığı iki serada bir metrekareden yılda 100 kg'a yakın salatalık, 29 kg domates, 11 kg tatlı biber ve 149 kg lahana hasat edilebileceğini ortaya koydu.

https://sputniknews.com.tr/20230802/rus-bilim-insanlari-antarktikada-karpuz-yetistirdi-1074295908.html

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