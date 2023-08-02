https://sputniknews.com.tr/20230802/rus-bilim-insanlari-antarktikada-karpuz-yetistirdi-1074295908.html

Rus bilim insanları, Antarktika'da karpuz yetiştirdi

Rus bilim insanları, Antarktika'da karpuz yetiştirdi

Rus araştırmacılar, kutup üssünde başarılı bir şekilde karpuz yetiştirdiklerini açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T15:35+0300

2023-08-02T15:35+0300

2023-08-02T15:37+0300

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Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü (AARI) tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Rus kutup kaşifleri dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'daki Vostok istasyonunda başarılı bir şekilde karpuz yetiştirdi. Vostok istasyonunda projeye liderlik eden önde gelen AARI jeofizikçisi Andrey Teplyakov, "Deneyin sonuçları etkileyici - Antarktika'nın en zorlu koşullarında, en güneydeki karpuz yetiştirmeyi başardık. Tadı ve aroması evimizde olanlardan daha kötü değil. Meyvelerin boyu 13 cm, ağırlığı ise 1 kg kadar” açıklamasında bulundu. Deney, AARI ile Agrofizik Araştırma Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü arasında ortak bir proje kapsamında gerçekleştirildi. AARI, hava sıcaklığı ve nem gibi bitkiler için elverişli koşulların, Agrofizik Enstitüsü tarafından Vostok istasyonu için özel olarak tasarlanan bir fitoteknik kompleksin yardımıyla bilim adamları tarafından yaratıldığını açıkladı:“Bitki yetiştirirken ince tabakalı bir toprak ikamesi, besin solüsyonları ve özel olarak seçilmiş aydınlatma kullanıldı. Nisan ayı başlarında, düşük atmosfer basıncına ve oksijen eksikliğine uyum sağlayabilen erken olgunlaşan iki çeşit karpuz dikildi. Mayıs sonunda polenler elle yayıldı ve temmuz ayında kutup kaşifleri ilk meyvelerin tadına bakmayı başardılar. Tüm süreç 103 gün sürdü."AARI Direktörü Aleksandr Makarov, taze sebzelere, yemişlere ve yeşilliklere sahip olmanın bilimsel karşılığı ve pratik faydalarının yanı sıra, ortak projenin 'bir dizi önemli ek avantajı' daha olduğunu belirtti."İstasyondaki seranın kutup kaşiflerinin duygusal durumu üzerinde olumlu bir etkisi var" diyen Makarov, araştırmacıların çoğunun izole bir ekipte, kutup gecesi, düşük sıcaklık ve sınırlı yaşam alanı koşullarında aylarca geçirdiğine dikkat çekti. Bilim insanı ayrıca, "Rusya'daki tüm kutup istasyonlarında bitki yetiştirme uygulamasının tanıtılması uzun süredir tartışılıyor, ancak bu, projenin etkinliğinin ve maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanmasını gerektiriyor" dedi.'Bitkiler' adlı deney, Şubat 2020'de Vostok'ta başlatıldı. O zamandan beri bilim adamları, domates, biber, dereotu, ıspanak, karalahana ve diğerleri dahil olmak üzere 80 çeşit sebze yetiştirmek için başarılı bir sistem geliştirdi. Ekibin bir sonraki hedefi böğürtlen, yaban mersini ve çilek yetiştirmek için teknoloji geliştirmek.

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