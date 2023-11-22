https://sputniknews.com.tr/20231122/rahmi-koctan-milletvekili-sayisi-degerlendirmesi-200-vekil-yeter-1077661768.html

Rahmi Koç'tan milletvekili sayısı değerlendirmesi: '200 vekil yeter'

Rahmi Koç'tan milletvekili sayısı değerlendirmesi: '200 vekil yeter'

Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin nüfus olduğun belirten Rahmi Koç, çalışan kişi sayısı ve milletvekili sayısına dikkat çekti. Koç "Devlette 5.5 milyon... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T11:59+0300

2023-11-22T11:59+0300

2023-11-22T11:59+0300

yaşam

rahmi koç

iş insanı

zengin

milletvekili

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104082/02/1040820257_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f21f87b8e6c163609c61a561f8d1e410.jpg

Türkiye'nin en zengin isimlerinden olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı ve topluluğun 97. yılı onuruna hazırladığı röportajlar serisinin ilk konuğu oldu ve röportaj verdi.Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kendi çocukluk anılarını anlatarak başlayan Rahmi Koç, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin nüfus olduğunun altını çizdi.'Nüfusu kontrol etmemiz lazım'Rahmi Koç, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." ifadelerini kullandı.Dışarıdan kaynak gerektiğinin altını çizen Rahmi Koç, ülkemizde yaşanan işsizliğe de dikkat çekti.Koç, "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.'200 milletvekiliyle işler rahatlıkla hallolur'Devletteki çalışan sayısına ve milletvekili sayısına da değinen Koç, şunları söyledi;

https://sputniknews.com.tr/20231117/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077486546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rahmi koç, iş insanı, zengin, milletvekili, türkiye