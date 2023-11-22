https://sputniknews.com.tr/20231122/rahmi-koctan-milletvekili-sayisi-degerlendirmesi-200-vekil-yeter-1077661768.html
Rahmi Koç'tan milletvekili sayısı değerlendirmesi: '200 vekil yeter'
Rahmi Koç'tan milletvekili sayısı değerlendirmesi: '200 vekil yeter'
Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin nüfus olduğun belirten Rahmi Koç, çalışan kişi sayısı ve milletvekili sayısına dikkat çekti. Koç "Devlette 5.5 milyon... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T11:59+0300
2023-11-22T11:59+0300
2023-11-22T11:59+0300
yaşam
rahmi koç
iş insanı
zengin
milletvekili
türkiye
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Türkiye'nin en zengin isimlerinden olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı ve topluluğun 97. yılı onuruna hazırladığı röportajlar serisinin ilk konuğu oldu ve röportaj verdi.Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kendi çocukluk anılarını anlatarak başlayan Rahmi Koç, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin nüfus olduğunun altını çizdi.'Nüfusu kontrol etmemiz lazım'Rahmi Koç, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." ifadelerini kullandı.Dışarıdan kaynak gerektiğinin altını çizen Rahmi Koç, ülkemizde yaşanan işsizliğe de dikkat çekti.Koç, "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.'200 milletvekiliyle işler rahatlıkla hallolur'Devletteki çalışan sayısına ve milletvekili sayısına da değinen Koç, şunları söyledi;
https://sputniknews.com.tr/20231117/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077486546.html
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rahmi koç, iş insanı, zengin, milletvekili, türkiye
rahmi koç, iş insanı, zengin, milletvekili, türkiye
Rahmi Koç'tan milletvekili sayısı değerlendirmesi: '200 vekil yeter'
Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin nüfus olduğun belirten Rahmi Koç, çalışan kişi sayısı ve milletvekili sayısına dikkat çekti. Koç "Devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur." dedi.
Türkiye'nin en zengin isimlerinden olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı ve topluluğun 97. yılı onuruna hazırladığı röportajlar serisinin ilk konuğu oldu ve röportaj verdi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kendi çocukluk anılarını anlatarak başlayan Rahmi Koç, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin nüfus olduğunun altını çizdi.
'Nüfusu kontrol etmemiz lazım'
Rahmi Koç, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." ifadelerini kullandı.
Dışarıdan kaynak gerektiğinin altını çizen Rahmi Koç, ülkemizde yaşanan işsizliğe de dikkat çekti.
Koç, "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.
'200 milletvekiliyle işler rahatlıkla hallolur'
Devletteki çalışan sayısına ve milletvekili sayısına da değinen Koç, şunları söyledi;
"Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur. O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı’nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum."