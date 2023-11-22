https://sputniknews.com.tr/20231122/putin-tacikistana-sekiz-s-300-hava-savunma-sistemi-teslim-ettik-1077677439.html
Putin: Tacikistan'a sekiz adet S-300 hava savunma sistemi teslim ettik
Putin: Tacikistan'a sekiz adet S-300 hava savunma sistemi teslim ettik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiğini belirtti. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T18:45+0300
2023-11-22T18:45+0300
2023-11-22T18:51+0300
dünya
vladimir putin
rusya
s-300
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
minsk
şoygu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077677285_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_018254495c1d98944ab9df3606f6bbd2.jpg
Kabine toplantısında konuşan Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile dün ve bugün yaptıkları görüşmeler ışığında bu ülke ve bölge ülkeleriyle savunma işbirliğine dair bilgi verdi.Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlatan Putin, bu bağlamda Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiklerinin altını çizdi.Putin, KGAÖ ülkeleriyle yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması için hükümetin yıl sonuna kadar bununla ilgili karar çıkarması gerektiğini belirterek "Bu teknik bir konu ancak bunu gözden kaçırmamanızı ve sonuna kadar götürmenizi rica ediyorum" dedi.Rusya lideri, KGAÖ ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunun yarın Minsk'te yapılacak KGAÖ Zirvesi'nin önemli maddelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Asya'daki varlığını yeniden canlandırma girişimlerine cevaben Rusya'nın Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerinin muharebeye hazırlık seviyesini yükselteceğini vurgulamıştı.Tacikistan, Rusya'nın yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan 201. askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Duşanbe ve Bohtar kentlerinde konuşlu üste motorize, tank, topçu, keşif, hava savunma, radyoaktif ve kimyasal korunma ve haberleşme birimleri görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/g20-liderler-zirvesinde-konusan-putin-ukrayna-ile-muzakeleri-hicbir-zaman-reddetmedik-1077675046.html
rusya
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077677285_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_59dda695e3227d84de7fc9dfc9383e06.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, s-300, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, minsk, şoygu
vladimir putin, rusya, s-300, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, minsk, şoygu
Putin: Tacikistan'a sekiz adet S-300 hava savunma sistemi teslim ettik
18:45 22.11.2023 (güncellendi: 18:51 22.11.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiğini belirtti.
Kabine toplantısında konuşan Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile dün ve bugün yaptıkları görüşmeler ışığında bu ülke ve bölge ülkeleriyle savunma işbirliğine dair bilgi verdi.
Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlatan Putin, bu bağlamda Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiklerinin altını çizdi.
Putin, KGAÖ ülkeleriyle yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması için hükümetin yıl sonuna kadar bununla ilgili karar çıkarması gerektiğini belirterek "Bu teknik bir konu ancak bunu gözden kaçırmamanızı ve sonuna kadar götürmenizi rica ediyorum" dedi.
Rusya lideri, KGAÖ ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunun yarın Minsk'te yapılacak KGAÖ Zirvesi'nin önemli maddelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Asya'daki varlığını yeniden canlandırma girişimlerine cevaben Rusya'nın Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerinin muharebeye hazırlık seviyesini yükselteceğini vurgulamıştı.
Tacikistan, Rusya'nın yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan 201. askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Duşanbe ve Bohtar kentlerinde konuşlu üste motorize, tank, topçu, keşif, hava savunma, radyoaktif ve kimyasal korunma ve haberleşme birimleri görev yapıyor.