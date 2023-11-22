https://sputniknews.com.tr/20231122/putin-tacikistana-sekiz-s-300-hava-savunma-sistemi-teslim-ettik-1077677439.html

Putin: Tacikistan'a sekiz adet S-300 hava savunma sistemi teslim ettik

Putin: Tacikistan'a sekiz adet S-300 hava savunma sistemi teslim ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiğini belirtti. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T18:45+0300

2023-11-22T18:45+0300

2023-11-22T18:51+0300

dünya

vladimir putin

rusya

s-300

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kgaö

minsk

şoygu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077677285_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_018254495c1d98944ab9df3606f6bbd2.jpg

Kabine toplantısında konuşan Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile dün ve bugün yaptıkları görüşmeler ışığında bu ülke ve bölge ülkeleriyle savunma işbirliğine dair bilgi verdi.Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlatan Putin, bu bağlamda Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiklerinin altını çizdi.Putin, KGAÖ ülkeleriyle yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması için hükümetin yıl sonuna kadar bununla ilgili karar çıkarması gerektiğini belirterek "Bu teknik bir konu ancak bunu gözden kaçırmamanızı ve sonuna kadar götürmenizi rica ediyorum" dedi.Rusya lideri, KGAÖ ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunun yarın Minsk'te yapılacak KGAÖ Zirvesi'nin önemli maddelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Asya'daki varlığını yeniden canlandırma girişimlerine cevaben Rusya'nın Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerinin muharebeye hazırlık seviyesini yükselteceğini vurgulamıştı.Tacikistan, Rusya'nın yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan 201. askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Duşanbe ve Bohtar kentlerinde konuşlu üste motorize, tank, topçu, keşif, hava savunma, radyoaktif ve kimyasal korunma ve haberleşme birimleri görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/g20-liderler-zirvesinde-konusan-putin-ukrayna-ile-muzakeleri-hicbir-zaman-reddetmedik-1077675046.html

rusya

minsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, s-300, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, minsk, şoygu