https://sputniknews.com.tr/20231122/muhittin-bocekten-adaylik-aciklamasi-suskunlugumuz-asaletimizdendir-1077656120.html
Muhittin Böcek'ten adaylık açıklaması: Suskunluğumuz asaletimizdendir
Muhittin Böcek'ten adaylık açıklaması: Suskunluğumuz asaletimizdendir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı ulusal yayın organlarında adaylığında sorun olduğu yönünde çıkan iddialara yönelik, "Zaman zaman seçim... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T02:31+0300
2023-11-22T02:31+0300
2023-11-22T02:31+0300
türkiye
muhittin böcek
aday
başkan aday adayı
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 13.sü düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı nedeniyle kent merkezindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.'Adaylıkla ilgili açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım'Konuşmasının ardından gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yönelik sorularını yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:Böcek, iptal edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin yapılıp yapılmayacağı sorusuna da "Altın Portakal Film Festivali'ni her şeye rağmen yine de yapacağım. Hepsinin tarihlerini söyleyeceğim. Altın Portakal'a hiç emeği olmayan, sadece uluslararasını getiren, heykelciklerimizi siyaha boyayanlar, ayrıca kısa metraj, uzun metraj belgesel olmayan, sinema okulu olmayan bir yerden bugünlere getirmiş birisi olarak bütün engellemelere rağmen Antalya'da 60'ıncı Altın Portakal'ı nasip olursa Muhittin Böcek ve ekibi olarak yapacağız" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230929/antalya-altin-portakal-film-festivali-iptal-edildi-1075885661.html
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muhittin böcek, aday, başkan aday adayı, antalya, antalya büyükşehir belediyesi
muhittin böcek, aday, başkan aday adayı, antalya, antalya büyükşehir belediyesi
Muhittin Böcek'ten adaylık açıklaması: Suskunluğumuz asaletimizdendir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı ulusal yayın organlarında adaylığında sorun olduğu yönünde çıkan iddialara yönelik, "Zaman zaman seçim süreci yaklaştığında işine gelen gelmeyen, gönlünden adaylık geçiren arkadaşlar olabilir. Bunları çok görmüyorum. Adaylıkla ilgili açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 13.sü düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı nedeniyle kent merkezindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.
'Adaylıkla ilgili açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım'
Konuşmasının ardından gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yönelik sorularını yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:
"Suskunluğumuz asaletimizdendir. Zaman zaman seçim süreci yaklaştığında işine gelen gelmeyen, gönlünden adaylık geçiren arkadaşlar olabilir. Bunları çok görmüyorum. Adaylıkla ilgili açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım. Aday adayı olan, olacak olan arkadaşların dürüstçe işlerini yapmalarını dilerim. Ben bugüne kadar Antalya'mızda 5 yıllık süreçte hep helalleştim. Beni seven, seçen insanları hiç mahcup etmedim. Seçim furyası bir taraftan gelinir gidilir, siyasi partiler, değişiklikler olabilir ama biz yerimizdeyiz. Ne gerekiyorsa önümüzdeki günlerde paylaşacağım"
Böcek, iptal edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin yapılıp yapılmayacağı sorusuna da "Altın Portakal Film Festivali'ni her şeye rağmen yine de yapacağım. Hepsinin tarihlerini söyleyeceğim. Altın Portakal'a hiç emeği olmayan, sadece uluslararasını getiren, heykelciklerimizi siyaha boyayanlar, ayrıca kısa metraj, uzun metraj belgesel olmayan, sinema okulu olmayan bir yerden bugünlere getirmiş birisi olarak bütün engellemelere rağmen Antalya'da 60'ıncı Altın Portakal'ı nasip olursa Muhittin Böcek ve ekibi olarak yapacağız" yanıtını verdi.