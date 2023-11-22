https://sputniknews.com.tr/20231122/muhittin-bocekten-adaylik-aciklamasi-suskunlugumuz-asaletimizdendir-1077656120.html

Muhittin Böcek'ten adaylık açıklaması: Suskunluğumuz asaletimizdendir

Muhittin Böcek'ten adaylık açıklaması: Suskunluğumuz asaletimizdendir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı ulusal yayın organlarında adaylığında sorun olduğu yönünde çıkan iddialara yönelik, "Zaman zaman seçim... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T02:31+0300

2023-11-22T02:31+0300

2023-11-22T02:31+0300

türkiye

muhittin böcek

aday

başkan aday adayı

antalya

antalya büyükşehir belediyesi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 13.sü düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı nedeniyle kent merkezindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.'Adaylıkla ilgili açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım'Konuşmasının ardından gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yönelik sorularını yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:Böcek, iptal edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin yapılıp yapılmayacağı sorusuna da "Altın Portakal Film Festivali'ni her şeye rağmen yine de yapacağım. Hepsinin tarihlerini söyleyeceğim. Altın Portakal'a hiç emeği olmayan, sadece uluslararasını getiren, heykelciklerimizi siyaha boyayanlar, ayrıca kısa metraj, uzun metraj belgesel olmayan, sinema okulu olmayan bir yerden bugünlere getirmiş birisi olarak bütün engellemelere rağmen Antalya'da 60'ıncı Altın Portakal'ı nasip olursa Muhittin Böcek ve ekibi olarak yapacağız" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/antalya-altin-portakal-film-festivali-iptal-edildi-1075885661.html

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