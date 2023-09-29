https://sputniknews.com.tr/20230929/antalya-altin-portakal-film-festivali-iptal-edildi-1075885661.html
Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T21:12+0300
2023-09-29T21:12+0300
2023-09-29T21:12+0300
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Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.