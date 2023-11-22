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https://sputniknews.com.tr/20231122/kuzey-korenin-firlattigi-casus-uyduya-bm-ve-abdden-kinama-1077662527.html
Kuzey Kore'nin fırlattığı casus uyduya BM ve ABD'den kınama
Kuzey Kore'nin fırlattığı casus uyduya BM ve ABD'den kınama
Kuzey Kore'nin fırlattığını duyurduğu casus uyduya ilişkin Birleşmiş Milletler ve ABD'de kınama geldi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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kuzey kore lideri kim jong un
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casus uydu
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beyaz saray
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bm genel sekreteri antonio guterres
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıdığı anlaşılan roketi yörüngeye fırlattığı belirtildi.Açıklamada, roketin yerel saatle 10.50'de güneye doğru fırlatıldığı ileri sürüldü.Kuzey Kore yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirdi.Açıklamada uydunun, rakiplerinin düşmanca askeri hamlelerine karşılık olarak ülkenin savaş hazırlığı kapasitesini artıracağı belirtildi. İlerleyen günlerde daha fazla uydunun fırlatılacağı bilgisi de açıklamalar arasında yer aldı.BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatmasını kınadıGenel Sekreter Sözcüsü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kore'nin askeri bir uydu fırlatmasını şiddetle kınadığını ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çeliştiğini söyledi.Yayımlanan açıklamada, "Genel Sekreter, Kuzey Kore'nin balistik teknoloji kullanarak başka bir askeri uydu fırlatmasını şiddetle kınıyor" denildi. Genel Sekreter, Kuzey Kore'yi bir kez daha uluslararası yükümlülüklere uymaya ve diyaloğa geri dönmeye çağırdı.ABD füze fırlatımı nedeniyle Kuzey Kore'yi kınadıBeyaz Saray, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını kınadığını, Washington'un bu tür eylemleri BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bulduğunu ve bölgede gerilimi arttırdığını söyledi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'yi balistik teknoloji kullanarak bir uzay fırlatma aracı fırlattığı için şiddetle kınamaktadır" denildi.Beyaz Saray ayrıca uluslararası toplumu füze fırlatımını kınamaya ve Kuzey Kore'yi provokatif eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore ve Japon müttefiklerinin yanı sıra kendisini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını da ekledi.Güney Kore, Kuzey Kore ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladıGüney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin bir askeri keşif uydusu fırlatmasının ardından yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin gerginliği azaltmak için Kuzey Kore ile diyaloga her zaman açık olduğunu ancak herhangi bir provokasyona ciddi bir şekilde karşılık vereceğini, aralarında yapılacak bir askeri anlaşmanın kaderinin Kuzey Kore'ye bağlı olduğunu söyledi.Yapılan resmi açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki gerilimin azaltılmasını görüşmek üzere Kuzey Kore ile diyaloğa her zaman açık olduğumuzu açıklıyoruz" diyen Güney Kore açıklamasında, Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna ciddi bir şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/kuzey-kore-orta-menzilli-balistik-fuze-icin-yeni-tip-motor-uretti-1077413468.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, casus uydu, birleşmiş milletler (bm), beyaz saray, abd, japonya, bm genel sekreteri antonio guterres
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, casus uydu, birleşmiş milletler (bm), beyaz saray, abd, japonya, bm genel sekreteri antonio guterres

Kuzey Kore'nin fırlattığı casus uyduya BM ve ABD'den kınama

11:28 22.11.2023 (güncellendi: 11:29 22.11.2023)
© Sputnik / Vitaly Ankov / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Kuzey Kore'nin fırlattığını duyurduğu casus uyduya ilişkin Birleşmiş Milletler ve ABD'de kınama geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıdığı anlaşılan roketi yörüngeye fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, roketin yerel saatle 10.50'de güneye doğru fırlatıldığı ileri sürüldü.
Kuzey Kore yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirdi.
Açıklamada uydunun, rakiplerinin düşmanca askeri hamlelerine karşılık olarak ülkenin savaş hazırlığı kapasitesini artıracağı belirtildi. İlerleyen günlerde daha fazla uydunun fırlatılacağı bilgisi de açıklamalar arasında yer aldı.

BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatmasını kınadı

Genel Sekreter Sözcüsü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kore'nin askeri bir uydu fırlatmasını şiddetle kınadığını ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çeliştiğini söyledi.
Yayımlanan açıklamada, "Genel Sekreter, Kuzey Kore'nin balistik teknoloji kullanarak başka bir askeri uydu fırlatmasını şiddetle kınıyor" denildi. Genel Sekreter, Kuzey Kore'yi bir kez daha uluslararası yükümlülüklere uymaya ve diyaloğa geri dönmeye çağırdı.

ABD füze fırlatımı nedeniyle Kuzey Kore'yi kınadı

Beyaz Saray, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını kınadığını, Washington'un bu tür eylemleri BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bulduğunu ve bölgede gerilimi arttırdığını söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'yi balistik teknoloji kullanarak bir uzay fırlatma aracı fırlattığı için şiddetle kınamaktadır" denildi.
Beyaz Saray ayrıca uluslararası toplumu füze fırlatımını kınamaya ve Kuzey Kore'yi provokatif eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore ve Japon müttefiklerinin yanı sıra kendisini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını da ekledi.

Güney Kore, Kuzey Kore ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin bir askeri keşif uydusu fırlatmasının ardından yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin gerginliği azaltmak için Kuzey Kore ile diyaloga her zaman açık olduğunu ancak herhangi bir provokasyona ciddi bir şekilde karşılık vereceğini, aralarında yapılacak bir askeri anlaşmanın kaderinin Kuzey Kore'ye bağlı olduğunu söyledi.
Yapılan resmi açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki gerilimin azaltılmasını görüşmek üzere Kuzey Kore ile diyaloğa her zaman açık olduğumuzu açıklıyoruz" diyen Güney Kore açıklamasında, Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna ciddi bir şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.
Kuzey Kore balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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