https://sputniknews.com.tr/20231122/kayip-murettebat-yeralti-goruntuleme-cihazi-ile-araniyor--1077682846.html
Kayıp mürettebat yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor
Kayıp mürettebat yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'in 11 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. İki uçak ve... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T19:44+0300
2023-11-22T19:44+0300
2023-11-22T19:44+0300
türkiye
mürettebat
zonguldak
sivil kayıp
arama kurtarma
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Kıyı Emniyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve polis ekipleri, kayıp 11 mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp mürettebatın bulunması için iki uçak ve bir helikopter havadan arama yaparken, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik denizden, AFAD da karadan tarama yapıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/kayip-murettebatin-son-mesaji-ortaya-cikti-1077622628.html
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mürettebat, zonguldak, sivil kayıp, arama kurtarma
mürettebat, zonguldak, sivil kayıp, arama kurtarma
Kayıp mürettebat yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'in 11 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. İki uçak ve bir helikopterle birlikte arama çalışmalarında yeraltı görüntüleme cihazları da kullanılıyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Kıyı Emniyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve polis ekipleri, kayıp 11 mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayıp mürettebatın bulunması için iki uçak ve bir helikopter havadan arama yaparken, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik denizden, AFAD da karadan tarama yapıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.