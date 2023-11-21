https://sputniknews.com.tr/20231121/kayip-murettebatin-son-mesaji-ortaya-cikti-1077622628.html

Kayıp mürettebatın son mesajı ortaya çıktı: 'Hakkınızı helal edin, batıyoruz'

Kayıp mürettebatın son mesajı ortaya çıktı: 'Hakkınızı helal edin, batıyoruz'

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T13:35+0300

2023-11-21T13:35+0300

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zonguldak

mürettebat

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor. Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Son mesajı: 'Gemi karaya oturdu'Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti. Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiç bir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.Baba Mustafa Nacar, oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.'Telefonu sabah çalıyordu sonra ulaşamadım'Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise 'Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi' dedi.Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şu an resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/afad-baskani-batan-geminin-yerini-tespit-ettik-hic-ongoremedigimiz-bir-yerde-bulundu-1077622789.html

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